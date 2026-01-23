我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉澤演日前在台中拍電影，久違在公開場合與同歡粉絲。（圖／記者葉政勳攝）

玉澤演現身台北引暴動 帥喊：2PM演唱會要來了

玉澤演介紹 2PM成員、影視歌三棲發展

2PM成員玉澤演去年（2025）短暫住在台中拍電影，，成功圈粉無數。今（23）日他久違現身公開活動，出席位於台北信義區A11香堤大道廣場的品牌新品上市記者會，帥氣降臨並表示：「正在準備2PM演唱會！」引爆上百粉絲暴動尖叫。玉澤演今天下午1點現身信義區出席品牌活動，活動尚未開始前，就吸引上百名粉絲提早卡位，看到男神出現後，紛紛吶喊尖叫給予支持，他也開心揮手展現親民，更拿著產品、盡責擺拍，還開心的說：「我回來了！」玉澤演拍完照片後，他說：「大家好，很久沒跟大家見面，今天見到大家真的非常高興！」也提到近況透露去年在台中拍攝很久的電影，「現在正在準備2PM演唱會！也因為品牌的關係，現在來跟大家見面了！」他說因為拍電影關係，感受到不同國家的陽光、水質，回韓國後皮膚變乾燥，多虧品牌新產品的關係，大家都稱讚他皮膚變好，玉澤演就稱職的狂推銷，還示範男神都是擦乳液的，性感又幽默的模樣，再度引爆尖叫。提到即將到來的情人節，他更是撩人的說：「希望情人節那時候跟修護霜一樣守護著我，我會守護著大家！」。玉澤演於2008年以男團2PM成員身分正式出道，憑藉高挑身材與結實形象，迅速打出「野獸偶像」知名度，成為K-POP二代代表人物之一。隨著團體活動站穩腳步，他也逐步跨足綜藝與戲劇領域，從舞台走進影視圈，累積不少代表作，成功轉型為影視歌三棲發展的全方位藝人。他於2017年9月入伍服役，當時為了履行兵役義務，主動放棄美國永久居留資格，並接受椎間盤突出手術後仍選擇服現役，相關事蹟在韓國社會引發高度討論，也讓他被視為形象正面的代表性藝人，累積相當高的好感度。演藝方面，玉澤演於2025年11月與同為K-POP二代團「少女時代」成員徐玄合作主演戲劇《奪走男主的初夜》，劇情描述被附身的車善策（徐玄飾）與性格偏執的慶成君李繁（玉澤演飾）在共度一夜後，展開一段浪漫奇幻故事，播出後獲得不少好評。值得一提的是，，對象為交往多年的圈外女友，並親筆寫下手寫信公開心情，表示已與長時間理解並陪伴自己的對象約定共度一生，希望攜手走過未來人生，消息一出感動不少粉絲。