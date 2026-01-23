攀岩界傳奇霍諾德（Alex Honnold）即將在Netflix全球直播中徒手挑戰508公尺高的台北101。大眾多將目光鎖定在驚人的高度，但專業攀岩者與霍諾德本人指出，這場挑戰的技術核心與傳統野外攀岩大相徑庭，真正的難點在於極度單調的重複性以及對玻璃摩擦力的信任，而台灣潮濕的天氣，對於攀爬建築物這種充滿玻璃和金屬等光滑表面的物體時，說不定是有幫助的。
專家解析：最難的動作是腳、而非手
YouTube頻道擁有68.4萬位訂閱者的知名職業攀岩者肯恩（Noah Kane）在接受《Slate》專訪時指出，攀爬台北101與攀登酋長岩的性質截然不同。天然岩壁充滿了不規則的裂縫與支點，需要高度的邏輯推理與解題能力；而台北101則是一場物理耐力賽。
肯恩指出，有些建築是用整塊玻璃做的，沒有任何縫隙或接縫，爬那種建築物「除非你戴著湯姆克魯斯在《不可能的任務》裡用的那種手套，否則你根本不可能爬上去。」但如果僅聚焦在台北101的情況上，「攀爬台北101基本上就是不斷重複相同的三個動作：兩個簡單的動作，搭配一個有點難度的動作。就某種對難度的定義來說，這樣反而更難，因為你一直在使用相同的肌肉群，這很容易導致疲勞。或許這讓它比攀爬岩壁更具挑戰性，因為岩壁天生就充滿變化。」
而天然岩壁顯然不會是完全一致的，攀爬時需要更多的問題解決能力。肯恩認為這是完全不一樣的挑戰「整體來說，攀爬天然岩石面會比這更加多變。其難度來自於你必須做出各種不同的動作，並能夠解開過程中出現的種種難題。這對大腦來說更加耗費精力。」
肯恩強調，自己並不清楚霍諾德具體會用哪三個動作攀爬101，但攀爬建築物最困難的動作往往涉及「腳」而非「手」，某些路段霍諾德將面臨許多必須做出很多「用腳蹭建築物的玻璃」的動作，這意味著他無法依靠實體的岩石邊緣，必須完全信任攀岩鞋橡膠與玻璃表面產生的摩擦力，直言這可能是其中最困難的部份。肯恩提醒：「在這種高度下，只要腳步出現一次輕微滑動，心跳就會漏掉一拍。」
霍諾德本人解析
霍諾德在接受訪問時則詳細解析了台北101特有的建築結構對攀爬的影響。他提到，大樓外觀模擬竹節設計的「疊疊樂」模塊（每 8 層樓為一單位）構成了獨特的挑戰。
霍諾德指出，天然岩石很少是全然垂直的，但台北101從底到頂幾乎是純粹的垂直線。就如同肯恩所說，基本就是重複三個動作，雖然單一動作難度（Crux）可能不及野外攀岩，但長時間、高頻率地重複使用同一組肌肉群，產生的疲勞感與肌肉僵硬度更難以預測。
濕度與環境：台灣氣候竟成「助力」？
有趣的是，傳統岩攀追求極度乾燥的環境以利抓握，但在鋼鐵與玻璃組成的都市叢林中，規則隨之改變。肯恩認為台灣的高濕度反而可能對霍諾德有利，因為微量的濕氣能增加橡膠鞋底的黏性，幫助他更好地貼合光滑的表面。
近期台灣天氣不佳，北部陰雨綿綿，如過當天是這種天氣，肯定就難以完成攀岩動作了。不過，台北101每8層樓設有的避難陽台，如同天然岩壁上的「繩距（Pitch）」休息點，如果真的不行，也可以隨時放棄。
儘管外界將此舉視為玩命，霍諾德仍呼籲觀眾應將焦點放在這背後長達數月的訓練與精確計畫上。他表示：「這不是隨興而為，我正是在執行一套周詳的計畫。」
消息來源：Slate、netflix
