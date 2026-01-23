我是廣告 請繼續往下閱讀

哈薩克油田暫停生產，使得國際油價上漲，受此一影響，預估下週一（26日）凌晨0時起，汽油不調整或調降0.1元、柴油不調整或調漲0.1元。下週參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1至27.2元、95無鉛汽油每公升28.6至28.7元、98無鉛汽油每公升30.6至30.7元、超級柴油每公升25.7至25.8元。累算至1月22日之7D3B週均價為63.77美元，較上週（63.67美元）上漲0.1美元。本週新臺幣兌美元匯率為31.609元，較上週（31.616元）升值0.007元。依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價不調整，柴油不調整。實際調整金額請於週日（26日）中午12時詳見台灣中油全球資訊網暨經濟部網站。