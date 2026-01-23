我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄一名年87歲的的老翁無視法院保護令，竟對親生孫女伸出魔爪！2024年兩人在客廳獨處時，老翁假借按摩大腿行猥褻之實，受害孫女強忍悲憤、冷靜錄影蒐證，面對質問時，老翁竟還以「摸了又沒損失」、「沒剝奪妳的處女膜」、「只要不生小孩有什麼關係」等荒謬歪理辯駁。高雄地院審理後，認定老翁犯後態度惡劣且毫無悔意，儘管其年事已高，仍依利用權勢猥褻罪判處有期徒刑1年6月。根據判決書內容顯示，一名老翁與其孫女小雅（化名）具備祖孫關係，然而該名老翁過去便有性騷擾前科，高雄少年及家事法院早已於2023年核發保護令，明令禁止他對小雅實施任何不法侵害。可惡的是，老翁並未因此收斂，於2024年4月趁著兩人單獨在客廳相處的機會，假裝要幫小雅按摩大腿，隨即趁隙將手伸進內褲撫摸其生殖器外部。小雅當時雖然內心極度恐懼，但仍展現出過常人的冷靜，第一時間悄悄開啟手機錄音功能蒐證，還錄下部分侵犯過程，隨後才推開祖父的手，並進行當面質問。當小雅當面質問祖父「是不是有摸」時，阿公的態度極其傲慢且毫無悔意，竟大言不慚地回應：「摸你又沒有損失什麼，對不對？」、「我沒有侵犯你啊，也沒有剝奪你的處女膜啊」，甚至變本加厲地口出狂言問道：「如果我用生殖器侵犯妳呢？」這番言論讓小雅氣憤難平，當場回罵：「你只差沒有插進去，可是你有摩擦啊」。面對孫女的指責，阿公非但沒有收斂，反而繼續以歪理反問：「14、5歲就已經有性生活了，對不對？」、「只要不生孩子有什麼關係？現在的人根本不注重處女」。法院審理期間，阿公對於所有指控全盤否認，甚至反過來指控是小雅與母親聯手設局陷害他。然而，法官在勘驗小雅當時錄下的手機影片後發現，畫面清楚記錄下阿公的手腕在孫女大腿根部不斷游移與探摸，事證明確。高雄地院法官審理後認為，阿公身為長輩卻犯下此等惡行，且犯後飾詞狡辯、態度惡劣，至今仍未取得孫女的原諒，法院考量其雖然年滿80歲，符合法律規定得減輕其刑之條款，但審酌其種種惡劣行徑，最終仍依「成年人利用權勢猥褻罪」判處有期徒刑1年6月，全案仍可上訴。