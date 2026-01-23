美國攀岩好手艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在明（24日）挑戰徒手攀爬台北101外牆，嘗試在沒有繩索的情況下，一口氣攀上101層。台北101表示，今（23）日晚間6點至10點，將於建築外牆點亮「GO ALEX!」熱情應援，透過點燈打字向世界傳達支持與祝福。
台北101點燈應援霍諾德
艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於台灣時間1月24日上午9點，挑戰徒手攀登台北101建築外牆，嘗試在沒有繩索的情況下，一口氣攀上101層。這場結合極限運動與城市地標的重大挑戰，將透過 Netflix 全球直播特別節目《赤手獨攀台北101：直播》（SKYSCRAPER LIVE）呈現，向世界同步播送。
台北101表示，為迎接 Alex Honnold 即將展開的徒手攀登行動，台北101將在1月23日晚間6點至10點，於大樓建築外牆點亮「GO ALEX!」熱情應援。台北101以城市地標之姿，透過點燈打字向世界傳達支持與祝福，也邀請全球觀眾一同為這場備受矚目的歷史性挑戰加油喝采。
《赤手獨攀台北101：直播》開始時間、觀賞位置、直播
直播時間：台灣時間1月24日早上9點開始，預計將直播兩個小時，可在Netflix看到全程直播。節目還會有5位直播嘉賓一同參與並解說，包括Elle Duncan（主持人）、Emily Harrington、Mark Rober、Seth Rollins與Pete Woods。
沒有Netflix會員怎麼看？
21日起至24日台北101周遭將實施交通管制，今日松智路、信義路週邊已被民眾目擊圍起柵欄，就連台北101對面信義廣場也圍起柵欄，台北電影委員會與各國團隊進行架設器材與大螢幕動作，預計活動當天會在台北101對面公園透過大螢幕播放挑戰過程。
