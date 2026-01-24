台北101是本周末最佳去處！朝聖一樓Longchamp搖搖馬樂園，踏入繽紛奔馳的童年幻想世界，只要加入官方LINE好友、完成指定任務，就能兌換「刮刮樂」遊戲，刮中奔馬Logo可到新春限定快閃裝置免費體驗騎馬、並拍攝四連拍，假日特定時段還有「搖搖馬造型華夫餅」開吃。四樓都會廣場推出花藝大師凌宗湧操刀的「皇后花園」，推薦在浪漫新鮮玫瑰花場景旁，享受Ladurée法式經典馬卡龍全台首家旗艦茶室。
Longchamp搖搖馬樂園台北101登場！刮刮樂送吃華夫餅、人生四格美照
迎接2026農曆新年，Longchamp以象徵自由的經典奔馬為核心靈感，推出馬年限定系列。勃根地酒紅色的Le Roseau包款，以奔馬圖騰束帶、金色竹節釦與蝴蝶結細節，為整體造型增添精緻新春巧思；同步推出多款小皮件與配件，最推薦應景奔馬造型毛絨鑰匙圈，為日常裝扮增添玩心。
即日起至2月1日，將台北101精品店一樓打造成Longchamp搖搖馬樂園，有如一腳踏進繽紛奔馳的童年幻想世界，將新春氣息與奔馬意象、融入充滿童趣與活力的空間，打造新春限定快閃裝置。
活動期間，只要加入官方LINE好友、完成指定任務，就能兌換「刮刮樂」遊戲，刮中3個奔馬Logo即可獲得搖搖馬體驗幣，到新春限定快閃裝置免費體驗騎馬、並拍攝四連拍，為大家留下純真又溫暖的美好回憶；假日特定時段還有餐車進駐，有機會吃到「搖搖馬造型華夫餅」。
日前共同拍攝《等一個人咖啡》而出道的藝人宋芸樺與禾浩辰，以12年好友之姿現身台北101的Longchamp搖搖馬樂園，拍下活潑互動的騎馬美照，還有創意四連拍，快揪親朋好友一起到櫃上體驗吧。
Longchamp 搖搖馬樂園 資訊
時間：即日起至2月1日（日）11:00 - 21:00
地點：Longchamp台北101精品店前方廣場（台北市信義區市府路45號1樓松智路出入口）
凌宗湧操刀「皇后花園」！新鮮玫瑰花襯托Ladurée全台首家旗艦茶室
台北101四樓都會廣場全新推出花藝大師凌宗湧操刀的「皇后花園」，現場超過十種新鮮玫瑰花、搭配有如西洋棋的造型剪樹，譜寫浪漫場景，每個角落都好拍，趕快搶先朝聖吧。
推薦同步朝聖一旁本周展開試營運的Ladurée全台首家旗艦茶室，品嚐法式經典馬卡龍、與獨特的Eugénie尤金妮餅乾，又美又好吃。
資料來源：台北101、Longchamp、Ladurée
