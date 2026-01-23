美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）周六（24日）挑戰徒手攀登台北101，前幾日練爬都遇上濕冷壞天氣，不過好消息是，明（24）日白天氣溫回升，且風力也減弱，不過降雨機率有60%-80％，有零星短暫雨機會，但相比練爬天氣已經好很多。氣象署預報指出，好天氣會持續到下周，下周二鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，屆時又會降溫、水氣增多。
周六正式挑戰老天賞臉！天氣回溫、仍有降雨機率
氣象專家賈新興表示，明（24）日強烈大陸冷氣團減弱，台北天氣轉好、氣溫稍微回升，早上9點霍諾德開始挑戰時，氣溫約18至19度，相對濕度落在80%左右，風力也相對溫和，攀爬環境比練爬時好很多。
氣象署預報指出，台北市明日白天轉為陰短暫雨，降雨機率60-80%。整日氣溫15至20度，感覺寒冷至稍有寒意。提醒明日白天寒涼陰雨，若要到場親眼一睹霍諾德挑戰，且務必做好保暖與防雨準備。
周日、周一漸回溫！下週二雨增溫降
氣象署預報指出，週日、下週一水氣逐漸減少，並且氣溫回升，但下周二又有明顯天氣變化，鋒面通過及東北季風增強或大陸冷氣團南下，下週三影響台灣天氣，各地溫度下降，中部以北、宜蘭12至15度，南部16至18度，花東20度至23度。
未來一周降雨狀況，下周二鋒面通過、華南雲系東移，北部、宜蘭有局部短暫雨，中部、花東有零星短暫雨，南部為多雲到晴的天氣。下周四、下周五冷空氣減弱，不過輻射冷卻影響早晚較冷，各地多雲到晴，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有零星短暫雨。
資料來源：中央氣象署、氣象專家賈新興
