親眼見證歷史！今（24）日，台北天際線將迎來最令人屏息的一刻，2018年以紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》聞名全球的美國攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），將挑戰徒手攀爬台北101外牆。適逢周六假期，《NOWNEWS今日新聞》幫大家規劃台北101周邊景點一日遊路線，0元免費好玩4大去處推薦，中午到四四南村野餐、踩點幾米月亮公車、象山親山步道看絕美夕陽拍照打卡、沉浸信義商圈絢麗夜景。
為讓朝聖民眾能在親眼見證艾力克斯霍諾德「世紀挑戰」之後，也能充實度過周末假日，不用花大錢進觀景台或吃高檔餐廳，《NOWNEWS今日新聞》規劃了「完全免費」的信義區一日遊路線，帶大家0元玩遍好玩好拍照的周邊景點。
📌上午9:00-11:00－台北101見證艾力克斯霍諾德徒手攀爬
◾️艾力克斯霍諾德將於今1月24日上午9:00，挑戰徒手攀爬含尖頂509.2公尺高的台北101大樓，全程將不使用安全繩索，僅以徒手攀爬508公尺的玻璃、鋼骨與混凝土外牆，台灣民眾有幸親眼目睹歷史。
今年40歲的美國攀岩家艾力克斯霍諾德，2017年無繩獨攀成功征服約914.4公尺高（3000英尺）的美國酋長岩一戰成名；創下攀岩史里程碑的過程，以及長年準備的心理壓力與極限抉擇，化作2018年紀錄片《赤手登峰（Free Solo）》，橫奧斯卡、英國影藝學院獎，連爛番茄電影網也獲讚99%高分。
◾️由於台北101大樓正面為南面（信義路側），雖然攀爬方位未受官方證實，但根據演練位置推測，攀爬處應為偏東側或東南角，預估「現場最佳觀賞位置」為台北101正面的信義路上，將最有機會見證挑戰過程。提醒大家，請勿闖入管制區域、請勿自行操作無人機拍攝。
松智路、信義路周邊、信義廣場都已圍起柵欄，預計在台北101對面公園、信義廣場周邊將有大螢幕現場轉播；以及Netflix將有《赤手獨攀台北101：直播》，全程實況約120分鐘。
中午11:30-13:30－四四南村逛懷舊眷村！近距離特寫台北101或合影
見證艾力克斯霍諾德挑戰成功後，民眾可步行至台北101正對面的四四南村（地址：台北市信義區松勤街50號）。
◾️景點亮點：台北市內第一個眷村，保留矮平房建築，與背後高聳現代的台北101大樓形成強烈對比，推薦可以在此近距離特寫台北101或合影。
◾️推薦玩法：
1、免費入場參觀「台北眷村文物館」，了解在地歷史。
2、周六將有「南村創藝年貨市集」，開逛書法春聯、似顏繪、創藝手作、甜點等商品。
3、坐在眷村的小土丘草地上野餐，即使仰角欣賞台北101，也是最近、最愜意的地方。
📌下午14:00-15:30－踩點幾米月亮公車！重現《月亮忘記了》繪本場景
接著再移動到信義路五段與松智路口，踩點「幾米月亮公車」（地址：台北市信義區信義路五段100號）。
◾️景點亮點：幾米《月亮忘記了》的大型戶外裝置藝術。
◾️推薦玩法：推薦走進公車內部拍照，在鏡面反射的地板上還能與可愛玩偶合影，免預約也不用付錢就能體驗。
📌下午16:00-18:00－象山親山步道登頂看夕陽！
散步約20分鐘可到象山親山步道（鄰近地址：信義路五段150巷22弄）。
◾️景點亮點：台北最知名的免費登山步道，也是拍攝台北101全貌的最佳地點。
◾️推薦玩法：
1、先朝聖「靈雲宮登山口」斜對面的日本京都知名咖啡廳「%Arabica」，推薦喝杯店家每日自行烘焙咖啡豆製作的美式、或加入煉乳調製的拿鐵。
2、從靈雲宮登山口出發，約20～30分鐘即可抵達「六巨石」或「攝影平台」；這裡是唯一可以「平視」台北101的免費景點。當天約17:32日落，抓緊時間欣賞暖黃夕陽映照台北101的夢幻時刻，把整個台北市景觀盡收眼底。
📌晚上18:30－信義商圈欣賞夜景！香堤大道街頭藝人表演
還不累的民眾，也可走回信義商圈，在百貨內休息並享受晚餐；飯後在信義商圈散散步，欣賞閃亮繽紛燈飾帶來的絢麗夜景。
◾️景點亮點： 各大百貨節慶燈飾與造景，別錯過空中走廊及徒步區。
◾️推薦玩法：
1、香堤大道通常於周末晚上，會有多組街頭藝人表演，包括唱歌、樂器演奏、特技或魔術，免費觀賞。
2、二樓空橋特別是連接華納威秀、新光三越的路段，最能享受繁華燈飾，又能居高臨下欣賞信義區夜景。
資料來源：Alex Honnold IG、台北101、赤手登峰（Free Solo）、四四南村、幾米月亮公車、%Arabica
