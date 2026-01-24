美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）今（24）日上午挑戰徒手攀爬台北101，Netflix直播， 據中央氣象署天氣預報，今天台北101氣溫17至19度左右，降雨機率高達80%，不只霍諾德本身在挑戰時難度攀升，想前往現場觀看的民眾也務必攜帶雨具。
台北101天氣濕冷 降雨機率達80%
霍諾德徒手攀爬台北101從上午9點開始，氣象署預報指出，台北市信義區氣溫17至19度，相對濕度85%，降雨機率80%，雖然強烈大陸冷氣團減弱，但環境依舊濕冷，此外，霍諾德每爬升100公尺，氣溫約會下降0.6度，台北101塔頂氣溫約14至15度，體感12至13度。
台北信義風力2級 101建築溼滑
氣象專家賈新興也說明，今天台北市信義區風力大約落在2級，風向為偏東風，對霍諾德和Netflix的拍攝可能會有些影響，降雨機率雖然達80%，但並非相當明顯的雨勢，主要以飄雨為主，中午12點後降雨機率也會逐漸降低。
專業攀岩教練朱威則提及，攀岩過程中，只要身體熱起來，低溫並不會有太大阻礙，且開始攀登前，挑戰者都會做相當多暖身，尤其針對手指，反而是「高濕度」環境會導致建築物更濕滑，所以霍諾德隨身攜帶的止滑「碳酸鎂粉」可能就會準備更多。
爬台北101要注意失溫 天氣考驗很大
宇平診所心臟內科醫師劉中平指出，由於台北101是摩天大樓，四周沒有遮蔽，因此高處的風力會把汗水迅速吹乾，導致皮膚急速降溫、血管收縮、血液變黏稠，也就是所謂的「風切效應」，加上人體處於高度緊張的情況下，血管收縮程度被放大，對心臟的負荷力是一大考驗。
朱威補充，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，霍諾德周六攀爬台北101，預計路線會沿著外牆夾角往上，中途能短暫休息的節點也較多，霍諾德也刻意避開迎風面，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。
朱威補充，只要讓身體保持活動，幾乎不會出現手指凍僵問題，霍諾德周六攀爬台北101，預計路線會沿著外牆夾角往上，中途能短暫休息的節點也較多，霍諾德也刻意避開迎風面，台北101最近也有不少工人在清潔外牆，基本上已經做足準備徒手登頂台北101。
