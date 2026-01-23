我是廣告 請繼續往下閱讀

▲CL遭警方移送檢方調查。（圖／IG@chaelincl）

▲姜棟元獲不起訴處分，在本次爭議中全身而退。（圖／NOWNEWS資料照）

韓國演藝圈近期爆出多起「一人公司」經紀制度違法爭議，警方開始徹查未依法註冊就從事經紀業務的公司，其中2NE1隊長CL與影帝姜棟元同時被點名，不過卻迎來截然不同的結果，女方遭移送檢方調查，若是情節屬實最重恐被關兩年；男方則被認定無嫌疑，獲不起訴全身而退。首爾龍山警察署昨（22）日宣布，CL（李彩麟）依違反《大眾文化藝術產業發展法》移送首爾西部地檢署偵辦，警方指出，CL於2020年成立個人廠牌「Very Cherry」，但長達5年期間，都未依規定向文化體育觀光部完成「大眾文化藝術企劃業」的法定登記，卻實際從事演藝相關經營活動，已構成違法。警方進一步說明，CL不僅掛名法人代表，也實際參與公司運作，違法事證明確，因此依法移送，若最終罪名成立，最高恐面臨2年以下有期徒刑，或2000萬韓元（約台幣48萬）以下罰金。CL方面去年9月坦承行政疏失，並表示會補辦相關手續，但截至目前，對於遭移送檢方一事，尚未發表進一步回應。值得注意的是，在同一波針對未註冊經紀公司的調查中，男神姜棟元同樣被列為調查對象，卻獲得完全不同的結論，警方調查後認定，姜棟元僅為旗下簽約藝人，並未實際參與公司行政、財務或經營決策，因此裁定「無嫌疑」，不予移送檢方，成功全身而退。這起事件也凸顯近年韓國演藝圈流行的「一人公司」模式所潛藏的法律風險，只要藝人同時身兼代表、實際主導經營，就必須依法完成相關登記，否則即便是為了提升創作自由或管理彈性，仍可能踩到法律紅線。