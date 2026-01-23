美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將於明（24）日登上Netflix直播《赤手獨攀台北101：直播》，挑戰徒手攀登台北101，引發高度關注。霍諾德2018年因紀錄片《赤手登峰》（Free Solo）一戰成名，他在無繩保護下成功征服美國酋長岩，創下攀岩史里程碑。《赤手登峰》不僅橫掃奧斯卡、英國影藝學院獎，也以爛番茄電影網99%高分獲全球影評盛讚，完整呈現他長年準備、心理壓力與極限抉擇。不少影迷分享，他在觀看《赤手登峰》的過程中，緊張到手心冒汗，無法一次完整看完全片，「心臟不好的切勿輕易嘗試」。
《赤手登峰》奪奧斯卡最佳紀錄片！霍諾德攀登酋長岩完成世界壯舉
霍諾德在2019年憑紀錄片《赤手登峰》紅遍全球，片中他在毫無繩索與安全裝備的情況下，成功攀上美國優勝美地國家公園的酋長岩。酋長岩是高度達3200英呎的單體花崗岩，被攀岩界視為終極試煉，高度相當於兩棟台北101疊加，難度與風險極高。
《赤手登峰》不只記錄攀登過程，也深入呈現霍諾德長達數年的備戰歷程。他為了無繩攀登酋長岩，反覆演練路線，嘗試超過50種可能方式，並將每一個動作拆解成上千個記憶節點，確保在高空中不容遲疑。即便訓練期間曾傷到腳踝，他仍持續練習，承擔一旦失誤便可能致命的風險。
影片同時穿插霍諾德母親、伴侶與攀岩夥伴的訪談，從不同視角描繪他面對恐懼、孤獨與情感抉擇的內心狀態，使作品跳脫單純的極限運動紀錄，被譽為一部關於人性與選擇的故事。
《赤手登峰》上映後橫掃國際影壇，不僅接連拿下奧斯卡最佳紀錄片、英國影藝學院獎，還於多倫多影展奪得觀眾票選獎，並在爛番茄電影網獲得99%高分肯定，全球票房累積突破新台幣五億元，更刷新美國影史單廳票房紀錄。
《赤手登峰》看到手心冒汗！影迷嚇壞：心臟不好別看
有網友在Threads上分享《赤手登峰》觀影心得，表示霍諾德爬酋長岩的過程實在太刺激，整部電影無法一次看完，中途他還先按暫停，上網查「霍諾德是否還活著」才敢繼續看，「最後徒手爬山的那段，真美、真壯觀、真可怕，雖然知道他成功了，但我還是無法一次看到底，心臟負荷不了」，建議心臟不好的切勿輕易嘗試。
也有影迷分享，「我當年是電影節坐在大劇院看的，逃不掉，大概除了最初十五分鐘，手一直在流汗狀態，很爽」、「當時去電影院看了這部片，他說的話有很多值得思考的地方，Honnold這個人也非常有魅力，從此他成為了我的偶像之一」、「18年當時看超震撼！而且後續可以重看很多次」。
《赤手登峰》片長為1小時42分鐘，由國家地理頻道出品，目前可於串流平台「Disney+」中觀賞。至於即將登場的《赤手獨攀台北101：直播》，則將於明日上午9點於Netflix全球獨家上線，進行為期兩小時的現場直播，讓觀眾親眼見證霍諾德再度挑戰極限的關鍵時刻。
資料來源：Disney+、Netflix
《赤手登峰》片長為1小時42分鐘，由國家地理頻道出品,目前可於串流平台「Disney+」中觀賞。至於即將登場的《赤手獨攀台北101：直播》，則將於明日上午9點於Netflix全球獨家上線，進行為期兩小時的現場直播，讓觀眾親眼見證霍諾德再度挑戰極限的關鍵時刻。