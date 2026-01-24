我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）即將在台北101展開驚世挑戰，全球再次將目光聚焦於他那令人難以置信的職業生涯。在攀岩運動蓬勃發展的今日，有一項紀錄至今仍無人能撼動：霍諾德依然是世界上「唯一」一位曾在不使用任何繩索或保護裝備的情況下，完整徒手攀登（Free Solo）優勝美地酋長岩（El Capitan）的人。酋長岩是一面高達3000英尺（約914公尺）的巨大花崗岩壁，被公認為攀岩界的終極試煉場。2017年6月，霍諾德以3小時56分鐘的時間，沿著「Freerider」路線完成了這項震驚世界的壯舉。雖然已有許多頂尖登山者曾以「自由攀登（Free Climbing）」方式登頂——即雖然使用繩索保護，但僅憑自身力量向上攀爬，不藉助裝備拉力——但截至2026年為止，除了霍諾德，尚無人敢在完全不攜帶保護裝備的情況下挑戰整面岩壁。這項成就也被記錄在獲得奧斯卡獎的紀錄片《徒手攀岩》（Free Solo）中，成為體育史上最具影響力的篇章之一。霍諾德的成就之所以被視為不可超越的豐碑，不僅是因為勇氣，更在於極致的紀律。為了挑戰「Freerider」，他曾有無數次攜帶裝備攀爬該路線的經驗，背誦每一個支點與動作順序。除了酋長岩，霍諾德還保有優勝美地「三冠王（Triple Crown）」的最快速度紀錄，在18小時50分鐘內連續攀登了沃特金斯山（Mount Watkins）、酋長岩與半圓丘（Half Dome）。這些數據證明了他的成功並非源於對危險的追求，而是建立在科學準備與精確執行之上。在攀岩界，Lynn Hill曾於1993年完成首位單日自由攀登「The Nose」路線的壯舉，Tommy Caldwell與Kevin Jorgeson也曾於2015年完成艱難的黎明牆（Dawn Wall）自由攀登，但他們都必須依靠繩索保障生命安全。霍諾德的偉大之處在於，他在一個容錯率為零的領域，將人類的極限推向了孤高的境地。如今，這位保持著多項傳奇紀錄的40歲大師，即將在Netflix全球直播中挑戰台北101大樓。儘管環境從自然岩壁轉向現代鋼鐵建築，但霍諾德那種「紀律重於冒險」的精神，依然是全球攀岩愛好者心中永恆的指標。