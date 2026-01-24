我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德是誰？曾無手攀爬「酋長岩」創下震撼紀錄

在2017年時，他在完全沒有繩索的保護之下，攀上高達900公尺的「酋長岩」

發現他大腦中負責處理恐懼的「杏仁核」，在面對極端險境的視覺刺激幾乎沒有反應

▲霍諾德小檔案，在2017年時，他在完全沒有繩索的保護之下，攀上高達900公尺的「酋長岩」。（圖／NOWNEWS生活消費中心整理、社群中心製表）

霍諾德幹嘛要爬101？掉下來要怎麼辦？

霍諾德早在2013年時就勘查過101大樓，他發現抓握點和形狀都很適合攀登

表達攀登101是他的心願，並告知自己家庭美滿，也很注重安全

101的難度並未接近我個人極限，且在舒適範圍內

將此次直播訊號設定跟現場畫面有10秒延遲，讓團隊在發生意外時，能即刻中斷畫面

▲霍諾德今（24）日將攀登台北101大樓，他有自信地表示「安全網就是自己30年的攀登經驗」。（圖／NOWNEWS社群中心製）

霍諾德挑戰爬101直播整理！免費直播線上也有

也可透過YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」象山視角，免費即時查看攀登過程，但可能會受到天氣視線影響哦！

▲沒有Netflix帳號的民眾也可以看台北即時影像YouTube頻道，可以即時看霍諾德攀爬進度。（圖/YT@台北即時影像）

