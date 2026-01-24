我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德101都還沒爬！觀眾看攀岩影片嚇壞：直播不看了

找了他之前攀岩的影片來看之後，我發現我過程中很不舒服，心臟真的會痛

▲霍諾德過去攀岩畫面曝光，不少觀眾看完發現自己身體扛不住，有人全身發麻、有人心臟不舒服。（圖/YT@Bùi Thái Bình）

霍諾德挑戰爬101還不是極限！攀岩影片真的刺激到爆

101的難度並未接近我個人極限，且在舒適範圍內，雖然攀登代價巨大，但發生事故機率極低

但全程感受就像坐上海盜船一樣，雙手一直發麻呈現一個懸在空中的感覺，事後連想到相關畫面手心都還是會出汗

霍諾德攀爬101難度點曝光！今早9點Netflix直播「全球共同見證」

酋長岩路線等級為5.12d至5.13a之間

101難度大約是5.10a左右。

▲霍諾德爬台北101，曾經成功攀登101的法國蜘蛛人亞倫．羅伯特（Alain Robert）就指出，101難度大約是5.10a左右。（圖／NOWNEWS社群中心製）

最大挑戰是要不斷重複相同動作，考驗的是霍諾德的肌力以及耐力

美國極限攀岩家艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）將在今（24）日，挑戰徒手攀登台北101，引發全球關注，不少人週六都準備起個大早看直播，見證人類攀岩歷史性的一刻。不過就有觀眾表示：「我不看直播了，決定睡到飽再說！我光看他攀岩的影片，我已經心臟很痛。」貼文引爆迴響，許多人都表示直播真的看不了一點。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我真的沒辦法看霍諾德爬101....，決定睡到飽起床再看片段，他一定會成功的！」、「找了《赤手登峰》來看....整個過程都很驚悚，完全不敢想像掉下去的樣子，直播爬101我就先不追了」。貼文曝光後，許多網友紛紛回應「這我，真的看不了一點....」、、「心臟超不舒服，真的很佩服他到底怎麼樣克服恐懼的」。事實上，霍諾德在挑戰前接受訪問時就坦言「，且101有陽台構造，真的掉下去也可能被接住，我的30年攀登經驗就是我最好的安全網。」對於這次徒手攀登101相當有信心可以挑戰成功。《NOWNEWS》記者在了解霍諾德相關背景時，也在YouTube找來許多他過去攀岩的畫面，甚至紀錄片《赤手登峰》也找來看，雖然記者沒有懼高症，，真的體感沒有到很好，完全可以理解觀眾對畫面的衝擊，以及「直播看不了一點」的感受，但看完還是覺得「霍諾德的一切都太不可思議」。那麼既然霍諾德連酋長岩都能徒手攀登成功，這回挑戰徒手攀登101的難度到底為何？根據優勝美地攀登難度等級（Yosemite Decimal System）來看，等級1是不用手的走路，等級5是困難的攀岩，而霍諾德曾經挑戰的，這回101攀登的難度確實沒有酋長岩高，曾經成功攀登101的法國蜘蛛人亞倫．羅伯特（Alain Robert）就指出，雖然難度係數向下減少，但是因為101的結構是所謂「竹節式疊加」，每8層樓就會有一塊稍微傾斜的區塊（Overhang），，另外也要考量到高空強陣風、濕度等，此次挑戰依舊要相當謹慎。霍諾德挑戰徒手攀登101將在今天上午9點在Netflix全程直播，一起來為他加油，見證人類攀登歷史性的一刻吧！