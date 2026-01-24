我是廣告 請繼續往下閱讀

霍諾德今爬台北101！天氣回暖「大台北東側、東半部有局部陣雨」

今、明（24、25日）兩天西半部轉晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚偏冷。

▲大台北地區及西半部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

兩波東北季風下週二、下週六南下！北東變天又轉濕涼

下週二（27日）上午東北季風逐漸南下，北、東雲量漸增、傍晚轉雨，氣溫漸降

下週六（31日）至2月2日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。總之，未來10天無強冷空氣帶來寒冷天氣。

▲（圖／氣象應用推廣基金會．洩天機教室）

