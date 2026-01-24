美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將在今（24）挑戰徒手攀爬台北101外牆，但根據氣象專家、中央大學大氣科學系兼任副教授「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今天天氣雖回暖轉穩定，大台北東側、東半部仍有局部短暫雨，下週二上午將有東北季風南下，北東轉雨、氣溫驟降，下週六（31日）將有另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再度轉變。
霍諾德今爬台北101！天氣回暖「大台北東側、東半部有局部陣雨」
氣象專家吳德榮在「洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，臺灣上空有鬆散雲層，大台北東側、東半部有降水回波，大台北東側及宜蘭局部降雨。強冷空氣減弱中，雲層亦遮蔽「輻射冷卻」，清晨氣溫明顯回升。截至5：02本島縣市平地的最低氣溫為新竹關西鎮12.3度。各地區平地的最低氣溫約在13、14度。
根據最新歐洲模式模擬顯示，今、明（24、25日）兩天西半部轉晴朗穩定、大台北東側、東半部偶有局部短暫雨；冷空氣持續減弱，氣溫逐日回升，白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚偏冷。下週一（26日）各地晴朗穩定，白天溫暖舒適，早晚涼，三天日夜溫差皆大，應注意穿著調整。
兩波東北季風下週二、下週六南下！北東變天又轉濕涼
吳德榮進一步提到，最新模式模擬顯示，下週二（27日）上午東北季風逐漸南下，北、東雲量漸增、傍晚轉雨，氣溫漸降；下週三（28日）北部雨後多雲、中南部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，北臺轉涼。
下週四、五（29、30日）西半部晴時多雲、東半部偶有局部短暫雨，氣溫回升。下週六（31日）至2月2日另一波同樣等級的東北季風影響，天氣再轉變。總之，未來10天無強冷空氣帶來寒冷天氣。
⚠️大雨特報
警戒地區：基隆市、新北市、宜蘭縣
資料來源：氣象應用推廣基金會．洩天機教室、中央氣象署
