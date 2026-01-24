（08:27更新，新增Netflix宣布延期）美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將在今（24）挑戰徒手攀爬台北101外牆，但台北市清晨持續降雨，根據台北101大樓直播畫面可見，今日清晨4時起就出現霧氣，6時鏡頭畫面全是雨滴，整棟101大樓完全看不見，也讓民眾擔憂是否活動將延期。稍早Netflix官方宣布，因天候不佳，活動將順延至明（25）日。
霍諾德今爬台北101！信義區有雨「象山鏡頭君全濕了」
YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」中，「象山看台北 - 4K即時影像」直播畫面可見，台北101從清晨4時開始能見度變差，清晨6時多開始畫面轉亮，鏡頭上全是雨滴與霧氣，整棟大樓完全消失看不見。
不少民眾擔憂霍諾德攀爬101的挑戰可能因遇雨延期或取消，湧進直播留言「今天連新北都在下了」、「一半都看不到101」、「老天不賞臉」、「怎麼會這麼霧」、「還有兩小時，就是不知道什麼時候公布，不然白跑了QQ」。
根據氣象署天氣預報，台北信義區今日早上9時至11時，降雨機率高達80%，相對溼度皆突破80%，天氣狀況明顯有雨。今日清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，不過白天溫度將快速回升，但桃園以北及東半部雲量較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。
霍諾德爬台北101下雨會取消？官方、霍諾德說法一次看
雖然離9點正式直播還有一段時間，官方尚未公布是否取消延期，但根據霍諾德本人過去說法，雨天是攀登101唯一阻礙，因大樓金屬與玻璃表面在遇水極度濕滑，霍諾德本周三進行預演時遇到低溫遇雨，當時還穿上安全裝備測試，霍諾德曾表示「如果我覺得不安全，就代表我還沒準備好。」
但霍諾德表示，台北101大樓受光面在日出後乾燥速度快，只要不是長時間降雨，仍有機會照常進行。官方亦說明，若遇天候不佳等情況，活動將順延至明（25）日同一時間。稍早Netflix官方宣布，因為天候狀況，《赤手獨攀台北101:直播》將延期。
