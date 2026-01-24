（08:27更新，新增Netflix宣布延期）

▲台北101直播畫面從清晨4時開始能見度變差，清晨6時多開始畫面轉亮，鏡頭上全是雨滴與霧氣，整棟大樓完全消失看不見。（圖／台北觀光即時影像travel.taipei）

▲艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將在今（24）日挑戰攀爬台北101外牆，但台北市信義區持續降雨，現場雨勢不小。（圖／記者葉政勳攝）

▲ 霍諾德將於今日9時攀登台北101，現場已聚集許多民眾，不少人穿雨衣、撐傘。（圖／NOWNEWS攝影中心）

台北信義區今日早上9時至11時，降雨機率高達80%，相對溼度皆突破80%，天氣狀況明顯有雨

▲根據氣象署天氣預報，台北信義區今日早上9時至11時，降雨機率高達80%，相對溼度皆突破80%，天氣狀況明顯有雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

霍諾德爬台北101下雨會取消？官方、霍諾德說法一次看

▲稍早Netflix官方宣布，因為天候狀況，《赤手獨攀台北101:直播》將延期。（圖／Netflix臉書）

美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）將在今（24）挑戰徒手攀爬台北101外牆，但台北市清晨持續降雨，根據台北101大樓直播畫面可見，今日清晨4時起就出現霧氣，6時鏡頭畫面全是雨滴，整棟101大樓完全看不見，也讓民眾擔憂是否活動將延期。YouTube頻道「Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像」中，「象山看台北 - 4K即時影像」直播畫面可見，不少民眾擔憂霍諾德攀爬101的挑戰可能因遇雨延期或取消，湧進直播留言「今天連新北都在下了」、「一半都看不到101」、「老天不賞臉」、「怎麼會這麼霧」、「還有兩小時，就是不知道什麼時候公布，不然白跑了QQ」。根據氣象署天氣預報，。今日清晨輻射冷卻影響，各地偏冷，不過白天溫度將快速回升，但桃園以北及東半部雲量較多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率。雖然離9點正式直播還有一段時間，官方尚未公布是否取消延期，但根據霍諾德本人過去說法，但霍諾德表示，台北101大樓受光面在日出後乾燥速度快，只要不是長時間降雨，仍有機會照常進行。官方亦說明，若遇天候不佳等情況，活動將順延至明（25）日同一時間。