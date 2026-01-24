我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林先生特別帶了望遠鏡來到現場，聽聞取消貼心喊話霍諾德「玻璃很濕滑！要加油」。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲台北101管制線外圍繞滿滿人潮，宣布取消後民眾仍多站30分鐘才逐漸離場。（圖／記者葉政勳攝）

傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）原訂於今（24）日上午9點挑戰徒手攀爬台北101，不過因天氣因素宣布延期為1月25日上午9點舉行，Netflix表示安全始終是首要考量，感謝民眾的理解與體諒。《NOWNEWS》直擊現場，有許多國內外民眾特地趕來台北101卻撲空，宣布取消後超過30分鐘，台北101仍圍繞著滿滿人潮，特地從高雄北上的黃先生也驚喊「怎麼會這樣？」，不過民眾仍貼心表示，安全才是最重要，為霍諾德明日的挑戰應援。傳奇攀岩家霍諾德（Alex Honnold）原定今日挑戰徒手攀爬台北101，因今（24）日天氣不佳，宣布改為明日舉行，官方不到上午8點30宣布取消後，台北101直到9點仍圍繞一圈民眾，《NOWNEWS》上前詢問是否很失望，高雄北上的黃先生驚喊「確定取消了嗎？」，許多民眾第一時間沒有接受到延期資訊，聽到確定延期後神情難掩失望之色，他也透露自己昨日就特地從高雄上來台北。台中來的粉絲也表示「早上6點就開車到台北，取消滿失望的，明天沒時間來現場觀看，不過下雨天手滑確實危險」。林先生更是特別帶了望遠鏡來到現場，聽聞取消訊息後，他雖表示明天不確定有時間到場觀看，不過也貼心喊話霍諾德「玻璃很濕滑！要加油」；從中和來的王先生則表示「（延期）失望還好，安全比較重要，明天如果有時間還是會到場支持」。Netflix表示，因天氣因素，Netflix無法於今日進行《赤手獨攀台北101：直播》 Skyscraper Live 活動。現已改期至 1 月 25 日（週日），於台灣時間上午9點舉行，「安全始終是Netflix的首要考量，感謝您的理解與體諒。」