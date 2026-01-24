全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），原本預計今（24）日攀登台北101，現Netflix公告，確定將延後一天至明（25）日。艾力克斯．霍諾德此次攀爬台北101，預計全程將不使用安全繩索，攀爬508公尺的玻璃、大樓外牆。屆時台北101將有交通管制，民眾除了可以利用直播觀賞，也可到裡頭的咖啡廳，據傳霍諾德攀爬路線沒有直接經過咖啡廳那側，可能僅能側面欣賞到。《NOWNEWS》整理攀爬時間、直播訊息、兩家咖啡廳營業資訊與觀景台相關等一文掌握。
🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看
◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
◾直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
◾直播平台：Netflix全球播出
◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）
🟡霍諾德在哪一側攀爬？現場最佳觀賞位置？
官方目前未公布具體方位，不過台北101正面（信義路那側）為南面，根據演練以及位置推測，攀爬處應為偏東側或東南角，也就是說在台北101正面的信義路上，最有機會看到挑戰過程。
🟡台北101內兩家咖啡廳相關訊息：
📍天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA（台北101店）：
興波咖啡連續兩年獲選為全球50間最佳咖啡店，創辦人吳則霖於2016年在愛爾蘭都柏林贏得世界咖啡師大賽冠軍，成為台灣史上首位獲此獎項的世界冠軍。開設的興波咖啡雖有多間分店，包含位在台北101的88樓的天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA在內，每間人氣都很高，經常一位難求。
靠窗座位面北 已被預約一空
吳則霖表示，「天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA」的窗戶面北面，而霍諾德攀爬處應是東南面，可能當天沒有辦法直接看到他攀爬。但是《NOWNEWS》記者實際上「天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA」的訂位平台查詢，目前1月25日早上11點前的觀景座位與一般座位都已被預約滿。
「天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA」有低消規定，觀景座位（窗邊）可容納1-4人，有規定基本消費一桌2000元，而一般座位基本消費每人300元，下午尖峰時段只開放現場候位。（接受4人以下候位，5人以上需分桌），另也有海灣型沙發可容納2-8人，基本消費一桌3000元。
▪️店家資訊：
天空興波 SIMPLE KAFFA SOLA（台北101店）
地址：台北市信義區信義路五段7號88樓
營業時間：09:00-19:00
預約平台：inline系統
📍CAFE ACME mini｜Taipei 101：
位在台北101的35樓，預計週六1月25日營業時間從10：00開始，並沒有提供預約服務，僅能現場候位。菜單中咖啡茶飲最低90元（濃縮咖啡）起就能喝到，價格相當親民，另還有三明治、義大利麵等，另還有每份大約200元上下的早餐組合。假日有限時90分鐘。
▪️店家資訊：
CAFE ACME mini｜Taipei 101
地址：台北市信義路五段七號35樓 BC區
電話：02-66177557
營業時間：
星期一 - 星期五08:00 - 18:00、星期六 - 星期日10:00 - 18:00
🟡台北101觀景台相關資訊：
包含位在89樓擁有絕佳360度全視野景觀及多項服務的觀景台，另外還有位在101樓的「全台最高的秘境花園」觀景台，有360度環繞鏡面牆設計，將天空、雲朵和陽光映照於室內。另還有Skyline460，是全亞洲對外開放360度環景最高「戶外」平台，海拔足足有460公尺，每日限量體驗名額，需提前預約。記者查詢訂票網站，包含KKday、Klook，目前都還訂得到台北觀景台的門票，且是雙人998元的優惠價。
▪️觀景台營業資訊：
營業時間：10:00 - 21:00
最後入場時間：20:15
資訊來源：Netflix、KKday、Klook
