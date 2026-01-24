美國傳奇極限攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原本預計在今（24）日挑戰徒手攀爬台北101外牆，因遇天候狀況不順延期至明（25）日，但台灣民眾仍相當期待、不少品牌看準這波聲量發文，國際攀岩裝備大牌「Petzl台灣」也想蹭熱度宣傳自家品牌，沒想到卻大翻車，高喊「太離譜了」，遭網友們罵爆。
想蹭霍諾德爬台北101！攀岩大牌Petzl暗酸：太離譜了
Petzl台灣昨（23）日在Threads上發文，寫下「身為專業攀岩器材品牌，我們堅決反對不用安全器材的危險攀登」，甚至附上文案圖片，畫面中可見台北101大樓外觀，還特別用斗大的紅字標誌「太離譜了！！」，讓人聯想文案與霍諾德本次挑戰攀爬台北101有關。
Petzl台灣內文強調攀岩必須使用繩索確保安全，「如果你是普通人類，應該這樣攀岩」。在留言區亦說明，攀岩是非常好運動，學習正確的知識與使用正確裝備，才能玩得開心又安全，最後甚至表示「作為攀岩安全器材品牌，雖然蹭不了大神，但董事長穿的就是我們家的裝備喔」。
Petzl蹭霍諾德大翻車！文案遭罵爆：沒本事就別蹭
但文案曝光後，卻引來大批負評聲量，認為品牌蹭熱度失敗，網友們留言開罵「沒本事就別蹭，爛文案」、「這麼好蹭的流量被自己搞砸了」，甚至還有行銷高手看不下去教學，「我如果是你，我的文案會改成：神人不用裝備。在你成神之前，讓我的安全器材陪你征服世界。」獲得2.6萬人讚賞。
多數人認為，品牌若想針對一般民眾進行攀岩安全宣導，文案也不該使用台北101畫面，容易使人聯想，加上一般攀岩與霍諾德徒手攀登極限運動不同，兩者性質仍有所差別，「你說普通人就算了，圖片也不能用101啊！普通人是會去爬101嗎，你這個圖是在暗指Alex Honnold嗎？」、「Alex即將挑戰Taipei 101，你們卻在這麼關鍵時間點發這種文案是何意？真的非常令我反感」。
