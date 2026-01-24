我是廣告 請繼續往下閱讀

想蹭霍諾德爬台北101！攀岩大牌Petzl暗酸：太離譜了

「身為專業攀岩器材品牌，我們堅決反對不用安全器材的危險攀登」，甚至附上文案圖片，畫面中可見台北101大樓外觀，還特別用斗大的紅字標誌「太離譜了！！」

▲Petzl台灣在官方貼出照片，寫下「身為專業攀岩器材品牌，我們堅決反對不用安全器材的危險攀登」，圖片中可見台北101外觀，讓人聯想與霍諾德有關。（圖／Threads@petzl_taiwan）

Petzl蹭霍諾德大翻車！文案遭罵爆：沒本事就別蹭

品牌若想針對一般民眾進行攀岩安全宣導，文案也不該使用台北101畫面，容易使人聯想，加上一般攀岩與霍諾德徒手攀登極限運動不同，兩者性質仍有所差別