全球傳奇攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold），原本預計今（24）日攀登台北101，Netflix官方臉書今天稍早發文表示，因為天候關係，《赤手獨攀台北101直播》將延期至1月25日上午9點上線。艾力克斯．霍諾德也在自己的instagram的最新影片提到，因為下雨因此無法攀爬，這也是沒辦法的事，他打算今天外出健行，並呼籲大家，請明天繼續鎖定！
全球極限運動大師艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原預定今（24）早9點，挑戰「無繩索」徒手攀登（Free Solo）台北 101。不過，天公不做美，一早信義區就開始下雨，現場也已經有相當多民眾等候。Netflix也在官方有1.8億追蹤的臉書粉專，宣布：「《赤手獨攀台北101:直播》因為天候狀況目前先延期了喔大家！」
消息傳回台北101現場，守候民眾看到取消快訊難掩失望，但也擔心霍諾德在今天氣候如此不加情況下挑戰，風險指數更是攀升，也認為Netflix延期決定是對的。
稍早艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）也在自己的instagram錄製影片，表示因為下雨他也相當遺憾，並提到這也是沒辦法的事。他打算今天先去健行，並表示希望明天同一時間有機會能再次攀登這座建築。
「嘿，我是 Alex，人在非常多雨的台北。很遺憾，因為下雨，我今天無法攀登這棟建築。我想攀登這件事總是得看老天爺的臉色，這也是沒辦法的事。
你們可以在這裡看到一些城市景色，這是一座美麗的城市。我打算外出去健行，享受美好的一天，但很可惜下雨的時候沒辦法爬摩天大樓。所以，請明天繼續鎖定，希望明天同一時間我有機會能攀登這棟建築。至於之後的情況，我們就看大自然允不允許了，再看看吧。
但希望我有機會能攀登，無論如何我真的很感謝大家的支持。能來到這裡感覺很棒，能親眼看看這棟建築也讓人覺得不可思議。所以讓我們期待天氣轉好吧。謝謝大家，再見。」
🟡霍諾德爬台北101！直播、轉播一次看
◾節目名稱：《赤手獨攀台北101：直播》（Skyscraper Live）
◾直播時間：1月25日上午9時，全程實況約120分鐘
◾直播平台：Netflix全球播出
◾現場轉播：預計在台北101對面公園、信義廣場周邊大螢幕轉播
◾挑戰地點：台北101外牆，攀登高度約508公尺
◾挑戰方式：Free solo（無繩索、無安全裝備徒手攀登）
