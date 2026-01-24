台北天際線的極限壯舉時間更新！原定今（24）週六進行的挑戰，確認延期至明（25）天舉行。美國攀岩大師霍諾德（Alex Honnold）將透過 Netflix現場直播，展現舉世矚目的 赤手獨攀台北101直播。為求萬無一失，霍諾德近期曾專程飛往巴黎，密會 20 年前征服該建築的「法國蜘蛛人羅伯特」（Alain Robert），兩代傳奇的經驗交會，為明日挑戰注入傳承力量。
巴黎密會傳承心法：羅伯特「百分百」的熱血祝福
根據外媒《ExplorersWeb》報導，霍諾德本月中曾在巴黎拉德芳斯區與羅伯特會面，外界猜測兩人針對 台北101徒手攀登 特有的「摩擦力」與「建築結構」問題進行交流。
霍諾德爬101在即，羅伯特也在官方社群感性發文並送上祝福，他強調儘管條件各異，但那份攀登激情依然如初。他特別叮嚀霍諾德保持專注，更送上「這句話」作為應援：「我百分百確定你會玩得很開心！（I'm 100% sure that you will have a lot of fun.）」
憶當年 101「詛咒」：濕滑玻璃上的 4 小時苦戰
儘管大方鼓勵後輩，羅伯特在受訪時仍以「被詛咒」來形容 霍諾德台北101 的挑戰難度。
他回憶 2004 年挑戰時，自己不僅帶著縫了 15 針的骨折舊傷上陣，還遇到下雨，讓當時還沒完工、仍有塑膠包膜的玻璃外牆極度濕滑。最終他耗費約 4 小時才驚險登頂，比預期多出一倍時間。羅伯特分析，此計畫難度約為 6 分，但全球實時直播所帶來的巨大心理壓力，才是霍諾德真正的對手。
生死邊緣的豁達：在挑戰中尋找快樂
面對延期後的最終考驗，霍諾德在 CNN 訪談中展現一貫的冷靜。他透露自己對生死相當坦然，雖然攀爬過程中也會出現自我質疑，但他更希望透過直播，將攀登帶給他的純粹快樂傳遞給全球觀眾。隨著兩代蜘蛛人的跨國交流落幕，全球目光正聚焦明日，見證這位傳奇如何在台北天際線再創歷史。
資料來源：《ExplorersWeb》、alainrobertofficial
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據外媒《ExplorersWeb》報導，霍諾德本月中曾在巴黎拉德芳斯區與羅伯特會面，外界猜測兩人針對 台北101徒手攀登 特有的「摩擦力」與「建築結構」問題進行交流。
霍諾德爬101在即，羅伯特也在官方社群感性發文並送上祝福，他強調儘管條件各異，但那份攀登激情依然如初。他特別叮嚀霍諾德保持專注，更送上「這句話」作為應援：「我百分百確定你會玩得很開心！（I'm 100% sure that you will have a lot of fun.）」
儘管大方鼓勵後輩，羅伯特在受訪時仍以「被詛咒」來形容 霍諾德台北101 的挑戰難度。
他回憶 2004 年挑戰時，自己不僅帶著縫了 15 針的骨折舊傷上陣，還遇到下雨，讓當時還沒完工、仍有塑膠包膜的玻璃外牆極度濕滑。最終他耗費約 4 小時才驚險登頂，比預期多出一倍時間。羅伯特分析，此計畫難度約為 6 分，但全球實時直播所帶來的巨大心理壓力，才是霍諾德真正的對手。
面對延期後的最終考驗，霍諾德在 CNN 訪談中展現一貫的冷靜。他透露自己對生死相當坦然，雖然攀爬過程中也會出現自我質疑，但他更希望透過直播，將攀登帶給他的純粹快樂傳遞給全球觀眾。隨著兩代蜘蛛人的跨國交流落幕，全球目光正聚焦明日，見證這位傳奇如何在台北天際線再創歷史。
更多「攀登101」相關新聞。