美國攀岩好手艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）原訂今（24）日挑戰徒手攀登台北101，不過早上天公不作美，信義區飄起陣陣細雨，加上氣溫低，大樓霧氣環繞，最終官方宣布延期至周日上午9點。中央氣象署表示，明天水氣比今天少，不過仍有零星短暫雨，上午9點信義區降雨機率20％，風向為偏南風，氣象條件比今日好一些。
霍諾德攀101遇雨延期！明信義區仍繼續飄雨
中央氣象署預報員林定宜表示，周日水氣會比今天稍微少一點，但受中層雲系影響，大台北地區仍有零星短暫雨，有機會飄陣陣細雨。不過今天上午台北市信義區降雨機率高達80％，明天上午9點信義區降雨機率降至20％，雖然還是有降雨機率，整體看來氣象條件比今天好。
林定宜說明，明日風向為偏南風，風速也會比今天稍弱，且明天溫度又略回升，預報明天約16度至22度，塔頂溫度會比地面再低3至4度。
今信義區溼冷有感！專家：短波槽影響
原預報今（24）日因該天氣好轉，為何信義區早上細雨不停？氣象專家吳聖宇表示，今日跑出一個小小的短波槽，槽前東部海面的水氣很多，配合底層轉為偏東到東南風，因此在迎風面地區就有出現較明顯的降雨，雷達上看在東部海面果然是一大片降雨回波，並且有隨風向進入大台北、東北部、東部陸地。
昨晚開始其實就陸續有降雨了，北海岸、東北角、宜蘭一帶還有比較大的雨勢發生，這樣的型態延續到現在，也讓原本大家矚目的攀登101活動延期到明天（25日）。
明天（25日）短波槽線會消失，回歸到原本預期的中層高壓脊，水氣也呈現減少的趨勢，大台北、東半部的降雨會逐漸變少，天氣將是由壞變好的過程，不過台北信義區這邊降雨要完全沒雨可能要等到近中午左右，下午到晚間會更好一點，逐漸轉變為多雲的天氣，攀登101大樓的活動能否順利進行仍要看屆時主辦單位的最後決定。
資料來源：中央氣象署、天氣職人-吳聖宇
