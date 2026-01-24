我是廣告 請繼續往下閱讀

小S回歸時間未卜！B2鬆口私下訊息：準備好Call我

而《NOWNEWS今日新聞》隨即詢問小S經紀人此事，對方表示：「謝謝關心～暫不回應喔！」

▲B2（如圖）平時跟小S閒聊，不太過問復工進度。（圖／記者吳翊緁攝影）

B2還原《康熙來了》停播內幕！休息不是說再見

藝人小S（徐熙娣）去年2月因痛喪姊姊大S（徐熙媛）暫停演藝工作，如今1年過去，何時回歸主持《小姐不熙娣》備受矚目，今（24）日該節目製作人B2（陳彥銘）出席緯來電視網公益活動，鬆口小S準備好即會主動致電，B2更憶及當年《康熙來了》停播內幕及真實原因，讓在場眾人恍然大悟。B2今出席緯來電視網二手公益拍賣活動，外界不免俗好奇小S回歸《小姐不熙娣》進度？他坦言：「我只跟她說，準備好Call我就好，我不會主動跟她閒聊，但她會跟我閒聊，畢竟我們認識二十幾年了，像是朋友的閒聊，比如她突然想看演唱會等等，我從來沒跟她詢問工作上的事。」記者會上，B2談及小S暫別電視圈，話題延伸至當年《康熙來了》停播內幕，B2回憶道，當時錄影時間較長、雙方感受到工作模式停滯，需要轉換，於是與主持人蔡康永在後台談論許久，「聊著聊著小S又進來，提到再錄一段時間就結束，隔天就有共識說不做了」，語氣和緩地說。面對外界感嘆《康熙來了》停播10年，敲碗重啟節目，B2抱持淡定態度，「因為時間差不多了，留最美好的回憶給大家，出發點是休息，不是結束，休息也不是說再見，這決定是最好的，當時每天要錄五集，我們一直到現在還覺得是好的，要不要重啟不那麼重要」，語帶保留空間。