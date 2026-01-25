明（26）日就是農曆十二月初八臘八節，這天相傳是釋迦牟尼佛在菩提樹下修行悟道、體悟生死輪迴的「成道之日」，古人也會在臘月祭祀祖先，祈求來年豐收，為了紀念佛陀修行的苦難，人們會在這天吃臘八粥，這也象徵「圓滿」與「豐收」。不少佛教團體、佛光山道場、民間素食餐廳或是里長辦公室，也會在臘八這天分送臘八粥，其中佛光山的臘八粥更是受到許多人喜歡，佛光山的星雲大師也曾透露臘八粥好吃的秘訣。
臘八粥三寶：米、胡蘿蔔、青江菜 一定要加入
佛光山的星雲大師曾在「星雲大師全集」中分享，煮出美味臘八粥的秘訣，星雲大師表示，為了配合「臘八」，臘八粥是以8樣東西混合煮成，其中米、胡蘿蔔、青江菜是「臘八粥三寶」，缺一不可，此外還可以加入煮爛的花生，如果沒有花生，可改用黃豆，想要同時加入花生、黃豆也沒問題，不過花生和黃豆的份量要一樣。
除此之外，也能加入蓮子、白果、豆腐或油豆腐（兩者都放也行）、芋頭，如果想再增加其他食材，可以放四川木耳、紅棗、素豆餅，如果覺得這些材料還不夠，連油、鹽、胡椒、水都可以算是其中一樣食材，總之臘八粥要用8種以上的食材煮成。
臘八粥食材比例全公開
星雲大師指出，食材比例分配也有講究，像是蓬萊米要占水的百分之40，而且一定要用蓬萊米，因為蓬萊米有黏性，煮出來的稀飯才會稠、會黏；糯米占水的百分之20以內，若擔心蓬萊米的黏性不夠，可放糯米，但糯米黏性不能太強，否則煮成糯米稀飯也不行。
材料的部分，青菜占百分之10、胡蘿蔔百分之5、花生（黃豆）百分之5，白果、蓮子、芋頭，共百分之5，豆腐（油豆腐）、油條，共百分之5，星雲大師指出，剩下的百分之10可以不需要，材料太多反而會喧賓奪主，適得其反。
煮臘八粥食材準備
1、花生：花生不容易煮熟，煮的方法要講究，臨時要煮會煮不爛，如果前一晚泡水，隔天早上煮，很快就熟透了。
2、皇帝豆：豆類中體型最大的是皇帝豆，不容易煮爛，所以要用油稍微炸過，也可以用果汁機打，很快就會粉碎。而後在鍋裡放一點油，將皇帝豆倒進去炒，很快就熟了。
3、蓮子、白果：以蓮子來說，過去一般人不容易吃到，只有富貴人家才吃得到。現在蓮子很普遍，但是煮出來往往硬邦邦的，完全失去蓮子的味道。蓮子煮得好，入口即化，不必用牙齒咬。
4、芋頭：要事先炸過，才煮得爛。
5、木耳：不能隨便亂用木耳，尤其是台灣的木耳久煮不爛，所以一定要用四川木耳，泡久一點，煮好後就會像稀飯一樣，有綿綿的口感。
臘八粥料理小技巧
要煮好臘八粥有很多小秘訣，星雲大師表示，臘八粥煮好後不能讓油浮在水面上，看起會很油膩，也不能看起來湯湯水水，像沒融合的樣子，要讓油與食材融合，可先把油倒進鍋裡燒熱，再把米放進鍋裡炒，讓米吸收油，之後把米放入熱水鍋中煮。
再加入青菜、鹽等材料，臘八粥即將煮好時，湯汁會帶有黏性，倘若事前水放得太少，這時候還可以加入一些熱水補救，蓋上鍋蓋，讓它繼續沸騰。如果粥已經煮熟了才要放水，那就麻煩了，因為這些食材早已吃飽水分，就會形成水是水，米是米，菜是菜，分離的狀態。當粥滾到鍋子中間時，一定要攪拌避免燒焦，起鍋前1分鐘再加入醬油跟少許切細的老薑，粥完全熟透之後，立即關火，蓋上蓋子燜一下就完成了。
資料來源：星雲大師全集
我是廣告 請繼續往下閱讀
佛光山的星雲大師曾在「星雲大師全集」中分享，煮出美味臘八粥的秘訣，星雲大師表示，為了配合「臘八」，臘八粥是以8樣東西混合煮成，其中米、胡蘿蔔、青江菜是「臘八粥三寶」，缺一不可，此外還可以加入煮爛的花生，如果沒有花生，可改用黃豆，想要同時加入花生、黃豆也沒問題，不過花生和黃豆的份量要一樣。
除此之外，也能加入蓮子、白果、豆腐或油豆腐（兩者都放也行）、芋頭，如果想再增加其他食材，可以放四川木耳、紅棗、素豆餅，如果覺得這些材料還不夠，連油、鹽、胡椒、水都可以算是其中一樣食材，總之臘八粥要用8種以上的食材煮成。
星雲大師指出，食材比例分配也有講究，像是蓬萊米要占水的百分之40，而且一定要用蓬萊米，因為蓬萊米有黏性，煮出來的稀飯才會稠、會黏；糯米占水的百分之20以內，若擔心蓬萊米的黏性不夠，可放糯米，但糯米黏性不能太強，否則煮成糯米稀飯也不行。
材料的部分，青菜占百分之10、胡蘿蔔百分之5、花生（黃豆）百分之5，白果、蓮子、芋頭，共百分之5，豆腐（油豆腐）、油條，共百分之5，星雲大師指出，剩下的百分之10可以不需要，材料太多反而會喧賓奪主，適得其反。
1、花生：花生不容易煮熟，煮的方法要講究，臨時要煮會煮不爛，如果前一晚泡水，隔天早上煮，很快就熟透了。
2、皇帝豆：豆類中體型最大的是皇帝豆，不容易煮爛，所以要用油稍微炸過，也可以用果汁機打，很快就會粉碎。而後在鍋裡放一點油，將皇帝豆倒進去炒，很快就熟了。
3、蓮子、白果：以蓮子來說，過去一般人不容易吃到，只有富貴人家才吃得到。現在蓮子很普遍，但是煮出來往往硬邦邦的，完全失去蓮子的味道。蓮子煮得好，入口即化，不必用牙齒咬。
4、芋頭：要事先炸過，才煮得爛。
5、木耳：不能隨便亂用木耳，尤其是台灣的木耳久煮不爛，所以一定要用四川木耳，泡久一點，煮好後就會像稀飯一樣，有綿綿的口感。
要煮好臘八粥有很多小秘訣，星雲大師表示，臘八粥煮好後不能讓油浮在水面上，看起會很油膩，也不能看起來湯湯水水，像沒融合的樣子，要讓油與食材融合，可先把油倒進鍋裡燒熱，再把米放進鍋裡炒，讓米吸收油，之後把米放入熱水鍋中煮。
再加入青菜、鹽等材料，臘八粥即將煮好時，湯汁會帶有黏性，倘若事前水放得太少，這時候還可以加入一些熱水補救，蓋上鍋蓋，讓它繼續沸騰。如果粥已經煮熟了才要放水，那就麻煩了，因為這些食材早已吃飽水分，就會形成水是水，米是米，菜是菜，分離的狀態。當粥滾到鍋子中間時，一定要攪拌避免燒焦，起鍋前1分鐘再加入醬油跟少許切細的老薑，粥完全熟透之後，立即關火，蓋上蓋子燜一下就完成了。
資料來源：星雲大師全集