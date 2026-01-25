我是廣告 請繼續往下閱讀

目前效力於康乃爾大學的哥哥賀丹（Adam Hinton），與就讀哈佛大學（Harvard）的弟弟賀博（Robert Hinton）今（25）日在美國大學男籃 NCAA 賽場正面交鋒。最終哥哥賀丹憑藉全場最高27分的超狂表現，帶領球隊以 86：79 克服半場落後，逆轉擊敗哈佛大學，在個人數據與球隊勝負上雙雙取勝。本場比賽哈佛大學開局打得更為流暢，靠著賀博與隊友Tey Barbour的穩定輸出，半場結束時哈佛仍握有8分領先優勢。然而，賀丹在上半場終了前的「壓哨三分球」不僅縮小差距，更為下半場的逆轉秀埋下伏筆。雙方易籃再戰後，康乃爾大學發動猛烈反撲。賀丹展現驚人的外線手感，全場三分球9投6中，特別是在決勝時刻，他不僅能在禁區取分，更頻頻在外線開砲，單場27分、5籃板的數據完全接管戰局，終場康乃爾就在賀丹帶動的攻勢中帶走勝利。即使輸掉比賽，代表哈佛大學的賀博表現依然可圈可點，全場三分球6投4中，繳出19分、6籃板。這對曾代表台灣男籃出征亞洲盃並奪下第五名的兄弟檔，今日在NCAA舞台展示了極高水平的競技實力，兩人的外線命中率皆相當驚人，展現出接班台灣男籃的架勢。