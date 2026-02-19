我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台韓代表帥哥徐康俊（左）跟劉以豪（右）的笑容與酒窩根本複製貼上。（圖／徐康俊IG@seokj1012、劉以豪 Jasper FB）

▲王仁甫（左）與夫勝寛（右）臉型及五官分布都超像。（圖／王仁甫和季芹之永遠的芹仁FB、夫勝寬IG@pledis_boos）

▲潘瑋柏（左）被說瘦下來就變李帝勳（右）。（圖／微博@潘瑋柏工作室、李帝勳IG@leejehoon_official）

▲曹政奭（左）與李國毅（右）的臉型及比例都超相似。（圖／IG@jament_official、李國毅Lego Lee FB）

據說每個人在世界上都會有「陌生人雙胞胎」，也就是沒有血緣關係，但長相卻非常相似的陌生人。而這也常常發現在明星身上，不過就連跨國都可以撞臉，韓國男星朴海鎮多次被說像年輕版的包偉銘，狹長的雙眼與挺拔的鼻梁，根本一模一樣。除此之外，台韓的代表帥哥劉以豪與徐康俊，也因招牌笑容與酒窩，被說根本是雙胞胎。《NOWNEWS今日新聞》也為讀者整理幾對台韓跨國撞臉的藝人案例。朴海鎮在2013年以《來自星星的你》走紅時，就有許多台灣觀眾發現他狹長的雙眼與挺拔的鼻梁，簡直與包偉銘年輕時一模一樣，相似度高達90%。包偉銘還曾大方在節目上模仿朴海鎮的表情，自封為「台灣朴海鎮」，還開玩笑說想去韓國尋親。而兩人如出一轍的稜角感與精緻「冷凍臉」，也讓朴海鎮在台灣獲得了「韓版包大哥」的親切稱號。劉以豪與徐康俊不僅五官相似，連散發出的「國民初戀」氣質都如出一轍，尤其是招牌的燦爛笑容與深邃酒窩，搭配乾淨清爽的五官，給人一種無害且療癒的暖男印象，直接讓他們被封為「酒窩雙胞胎」。幾乎複製貼上的程度，也讓劉以豪在韓國發展時，被韓媒冠上「台灣徐康俊」的封號。人氣男團SEVENTEEN成員夫勝寛，竟撞臉台灣天團5566的王仁甫，兩人不僅五官分布比例相似，像是橢圓臉型、微微突起的顴骨、以及微微下垂的眼角等，就連說話時豐富的表情與天生的綜藝感都驚人重合。其中，充滿調皮感的靈動神韻更是如出一轍，讓許多粉絲在看SEVENTEEN團綜時，都會產生「看到年輕版王仁甫」的錯覺。李帝勳與潘瑋柏都有高挺的鼻梁與俐落的下顎線，在某些角度看起來超相似，其中李帝勳在《模範計程車》中的戴上墨鏡或側面特寫時，更是被說跟潘瑋柏一模一樣，就連潘瑋柏的好友黑人陳建州、鬼鬼都紛紛認可，讓不少粉絲笑說：「原來潘帥瘦下來後真的會變成李帝勳！」而2023年李帝勳來台舉辦見面會時，還現場模仿潘瑋柏的經典Pose，並謙虛地回應「潘瑋柏比我帥」，連本人也認證的相似度。曹政奭與李國毅的五官比例超相似，像是略帶稜角的臉型、高挺的鼻樑，以及那雙充滿戲份、笑起來帶點調皮感的眼神。除此之外，同為演員的兩人，就連在劇中表演深情卻又帶點冷幽默的風格時，那種深情中帶點調皮、嚴肅中又藏著冷幽默的獨特氣質簡直如出一轍。網友還曾多次拼貼兩人的側臉與大笑的對比圖，發現他們連鼻樑弧度與法令紋的走向都驚人重合，讓李國毅直接獲得了「台灣曹政奭」的封號。