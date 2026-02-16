我是廣告 請繼續往下閱讀

資訊碎片化時代下的內容選擇

跨科別打造「醫療群像」

▲為了確保跨領域知識的精準度，阿萬會邀請不同科別的夥伴一同參與。圖為「肥胖與減重」主題時，邀請了代謝減重外科／消化外科林雨寧醫師一同進行衛教直播。（圖／擷取自YouTube頻道「厭世醫師阿萬」）

堅守線上問診紅線

降低醫療恐懼感帶來的真實回饋

資訊爆炸的年代，醫療迷思與片面知識在社群平台飛速傳播，不過在即時互動、節奏快速的直播環境中，醫療資訊的傳遞本就充滿風險。當醫師以VTuber的身份站上直播台，如何在娛樂與資訊交錯的環境中避免簡化過度、甚至造成誤解，成為一道必須正面面對的課題。對於本業為醫師的VTuber「厭世醫師阿萬」而言，直播並不是提供快速答案的場所，而是一個必須更謹慎處理醫療資訊的場域。明明正在玩恐怖遊戲，看到遊戲內破舊診所的藥品，馬上停下來辨認藥物種類，或是面對怪物吐出的汁液，分析怪物究竟身體哪邊出問題。這正是VTuber「厭世醫師阿萬」平常直播時常見的光景。阿萬過去在實況遊戲《咒》時，就透過遊戲內的診療紀錄判斷角色疑似患有腸病毒重症。隨後恐怖遊戲竟秒變衛教現場，阿萬當場秀出專業圖卡，詳解重症病徵與處置流程，讓原本陰森的恐怖遊戲頓時充滿了「診間既視感」，帶給觀眾意想不到的觀影樂趣。除了在遊戲中「唐突」聊起醫療相關話題，阿萬也常常會針對各個醫療健康相關主題，專門開直播進行衛教。過去就曾進行過失眠、肥胖減重、高血壓等主題，還曾跟疾管署進行合作。不過有別於玩遊戲、聊天時的輕鬆態度，阿萬在接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時強調，「上下文」非常重要，細節」是醫療建議中十分關鍵的一部分。同一個建議在不同人身上，可能會有完全不同的結果，而這也像是近十幾年來醫界強調的「個人化醫療」與「精準化醫療」。透過在直播中即時的對話與投影片，完整呈現背後「上下文」，細細說明在針對不同情況下進行建議的差異。阿萬及團隊夥伴表示，這就像是把醫院裡的民眾衛教講座搬上螢幕，透過比影片更長、更深度的互動，確保醫學概念不會因為過度簡化而產生誤導。阿萬直言：「確保資訊的正確性，本來就是醫師的基本責任。」他與團隊夥伴在受訪時提到，團隊在準備衛教內容時，完全遵循醫師養成的專業邏輯「實證醫學」。在直播中提到的每一個建議，都不是憑個人印象或經驗，而是透過資料庫檢索、閱讀實證證據等級高的資料後，所歸納出的醫學共識，「這是我們從大學期間就被教導的東西，也是醫生價值所在。」這種對資料來源的堅持，讓他們的直播不僅是娛樂，更像是一場場可信賴的雲端講座。為了確保跨領域知識的精準度，當議題涉及到自身專科以外的領域時，阿萬會邀請不同科別的夥伴一同參與。從家醫科的預防醫學到泌尿科的隱疾探討等議題，這些化身為動物形象的醫師好友們，共同交織出一幅「醫療群像」。阿萬表示，希望頻道也能傳達一個理念，即「醫療是團隊合作的結果」，並非由單一角色完成，而是由不同專業的醫師去共同聯絡維繫，每個人都在各個環節各司其職。透過這種跨科別的互動，觀眾不僅學會了健康知識，更理解了現代醫療體系的運作方式，進而降低對醫療未知的恐懼。不過隨著頻道影響力擴大，難免會碰上來自觀眾提出的健康提問。面對這類問題，阿萬清楚劃出界線，「我們在直播中分享過很多次，絕對不能線上問診。」面對遊走在灰色地帶的提問，他們不只是簡單地拒絕，更具挑戰性的是如何讓大眾理解「為何這樣問對你沒幫助」。他解釋，正確的醫療診斷需要在私密的診間環境中，透過詳細的詢問與檢查才能達成，完整資訊與隱私保障等條件並不存在於公開直播的環境中。透過直播的即時互動，他們不斷傳達的事情便是，正確的就醫觀念遠比得到一個模糊的線上答案更為重要。不過若是碰到觀眾提出錯誤醫療觀念的情況時，阿萬則是會直接指出問題，並解釋迷思形成的背景，再補充目前醫學界的共識。他觀察到，多數觀眾對這樣的說明方式都能理性接受，並不會因被糾正而產生衝突。阿萬及團隊講解衛教觀念的方式，也逐漸在觀眾之間產生回饋。阿萬及團隊夥伴分享，藉由衛教直播降低了醫療的未知感和恐懼感，曾有觀眾匿名回饋自己決定接受檢查或篩檢。阿萬及團隊夥伴在訪談中提到，台灣長期設有國民健康署的成人健康檢查制度，並於去年進一步開放30至39歲族群納入檢查對象；此外，亦推動多項癌症篩檢政策，包含口腔癌、大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌與胃癌等六癌篩檢。阿萬分享，有觀眾回饋表示，過去未曾意識到自己在這個年齡階段就能開始思考相關健康檢查與疾病預防，也因此發現預防醫療其實並不像想像中那樣遙遠。此外，衛教直播的部分內容甚至促成家庭成員之間的對話，讓原本被忽略的健康議題，有了被討論的空間。在現今的直播與影像內容環境中，常會強調即時效果與話題性。阿萬及團隊依循自身的準則經營醫療內容，在創作過程中會反覆提醒相關前提、界線與限制。在虛擬形象與現實專業交會的直播間裡，阿萬選擇以娛樂作為溝通形式，同時盡可能為醫療專業保留必要的界線與空間。