我是廣告 請繼續往下閱讀

堅持核心價值的三年路

加盟「春魚創意」的現實告白

走入線下：《健康公關部》實體展覽

▲《健康公關部》展出阿萬以及動物朋友的立牌。圖左至右為Matsuko、貓下去、阿萬、豹子頭、瓦哈哈。（圖／記者徐筱晴攝2025.12.19）

▲《健康公關部》展覽舉辦期間正巧碰上耶誕節，有粉絲將「阿邁」娃娃裝飾在耶誕樹上。（圖／記者徐筱晴攝2025.12.19）

伴隨觀眾一路成長

在競爭激烈的自媒體環境中，頻道能否走得長久，往往比一時的爆紅更具挑戰；如何在長期創作中維持理念與熱情，也是不少創作者難以跨越的關卡。在這樣的環境之下，VTuber「厭世醫師阿萬」秉持自己的理念，不斷嘗試與修正中前行，轉眼間已經走過三個年頭。在此之際，他不只跨出螢幕與粉絲實體接觸，更選擇與「春魚創意」攜手，開啟了專業經紀合作的新篇章。這場轉身的背後，不僅是為了品牌的商業延伸，更是為了在繁重的醫療本業與熱情創作之間，找到一條能讓夢想「活下去」的永續之路。阿萬自2022年底出道後，便持續以醫療衛教與科普為頻道核心，除了專門的健康宣導直播之外，阿萬也將專業知識包裹進遊戲實況與聊天互動中，讓觀眾在輕鬆的氛圍下，自然接觸醫療保健相關議題，這種「寓教於樂」的節奏，逐漸累積起一群認同其價值的核心觀眾，更讓他成功在2023年榮獲首屆「金V獎」最佳男V獎的肯定。回首三年來的經營，阿萬在接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時坦言，過去三年來，每個階段都有不同的挑戰。在初期是摸索頻道風格跟節奏，在實際嘗試之後，才慢慢讓頻道成形；中期則面臨「快速成長」的誘惑，以及「如何讓適合的觀眾找到頻道」。阿萬及團隊夥伴強調，自身始終堅持不為了流量而做出違背本質的表演，「比起追求流量，更重要的是累積願意留下來、持續互動，並真心認可我們核心價值的觀眾。步入第三年，最大課題變成了「穩定產出」，同時「為內容注入變化」。阿萬認為，不需要每次都追求驚天動地的創新，而是在既有的企劃中，加入新的看點，在穩健中求變化，也能讓直播呈現出更多不同的有趣面向。但隨著頻道步入第三年，阿萬面臨了所有創作者都會遇到的瓶頸：如何在繁忙的本業與日益繁重的頻道營運事務中取得平衡？這也促成了阿萬在2025年12月時，加盟台灣最大VTuber娛樂內容品牌之一「春魚創意（Springfish Studio）」，開啟全新創作合作階段。身為醫師，團隊成員雖然對於內容創作充滿熱情，但在商務接洽、周邊開發、物流出貨等繁瑣細節上，必須花費更多心力。阿萬笑說：「如果所有事只有自己做，真的會累垮，累垮就不能直播了。」透過與專業團隊合作，將商務資源交由春魚創意處理，讓醫師們能重新專注於衛教內容與理念產出。目前雙方的合作雖剛起步，仍以商務協助為主，但阿萬也期待未來能在公司的資源支持下，挑戰更多聯動企劃或不同表演形式，在不「燃燒殆盡」的前提下，穩定地將頻道推向新高度。在春魚創意的協助與邀請下，阿萬團隊在三週年之際跨出了螢幕。除了參與了「春魚創意」在動漫展中行之有年的捐血協力計畫，阿萬更在2025年12月於臺灣漫畫基地舉辦了的實體展覽《健康公關部》。舉辦《健康公關部》展覽，讓阿萬從線上走到線下，對他而言意義非凡。阿萬表示：「展覽的出發點很簡單，就是想用不同於直播的方式，讓觀眾理解我們的理想。」記者親自走訪《健康公關部》現場發現，由於展覽舉辦當下正巧是耶誕節之際，還有粉絲徵集了現場的「阿邁」（阿萬自己繪製的Q版阿萬）娃娃，綁在耶誕樹上應景；此外還有不少粉絲在現場熱情遞上自己繪製的明信片、小卡與糖果，氣氛十分熱烈溫馨。阿萬在訪談中特別感謝臺灣漫畫基地及春魚創意的協助，完成這次的實體展出。他進一步表示，希望能用一個互相實體交流的地點，讓觀眾們能在現場進行互動，「更具體的感受到，不同背景的人因為同樣的展覽互相交流接觸，看到親子之間因為展覽產生更多對話，那種實體交流的瞬間讓我們非常感動。」這些真實的溫度，也證明了「厭世醫師阿萬」這個IP確實在現實世界中產生了正向影響。回首這三年，阿萬認為創作的本質並沒有太大改變，始終堅持「讓東西變得有趣」，無論是日常直播還是嚴肅衛教。然而，在團隊成員眼裡，這三年的成長清晰可見，從應對聊天室的口條訓練，到深入了解年輕族群的語言，每一年的成長都成了最珍貴的養分。面對未來的規劃，阿萬隊並未因現有的成就止步。阿萬與團隊夥伴在訪談中透露，他們正構思在健康、衛教等議題上有更多元的主題，包括讓大眾了解「長照資源」，或是針對新手爸媽的「新生兒照護」等議題。他們表示：「我們希望在各個層面伴隨著觀眾成長，這對我們來說是一個目前的目標。」從大學生到適婚年齡，再到未來可能面臨的長輩照護需求，阿萬計畫將衛教領域從診間延伸至生活的各個生命週期。不過除了衛教方面，阿萬也正努力跳出舒適圈，他們在訪談中透露，目前正在嘗試錄歌，也希望在未來能有更多突破，做出更多不同形式的表演。走過這三年的時間，阿萬期許自己未來能一直作為正確資訊的來源，邁入第四年的現在，在不消磨熱情，繼續維持初衷」情況下，持續以穩健的腳步與夥伴及觀眾一同成長，書寫「醫師VTuber」的無限可能。