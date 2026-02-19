我是廣告 請繼續往下閱讀

日本每年都會舉行「新語‧流行語大賞」，來選出反映當年社會氛圍並流行的短語，2025年由日本首位女性首相高市早苗所說的「工作、工作、工作、工作、工作」奪得。不過在入選名單中，「娃活」（ぬい活）也受到大眾注目。究竟「娃活」是什麼？為什麼會掀起風潮？一文帶您看懂。根據ITmedia報導，「娃活」是由「娃娃」（ぬいぐるみ）加上「活動」之後的簡稱，也就是進行跟自己喜愛的娃娃、玩偶的活動。其實從幾年前開始，就已經有不少人在進行娃活，但到了2025年，這個詞彙的知名度一口氣大幅提升。據日本玩具協會發表的2024年度玩具市場規模，填充玩偶類別比前一年成長了115.3%，預計在「娃活」一詞的加持之下，2025年度的數據還會進一步飆升。「娃活」的核心主要是帶著玩偶一起出門。人們會將喜愛的藝人等偶像（推し）的玩偶、或是喜愛的動漫角色玩偶掛在包包上，或裝進專用透明小包隨身攜帶。到達目的地後，會讓玩偶與美景或精緻甜點合照，並上傳到社群平台。而在日常生活中，人們也享受與玩偶共度的時光，例如替玩偶換衣服、讓它睡在床上；也有人親手製作原創服裝或周邊商品替玩偶穿戴。也有些人因為擔心「帶出門會弄髒」，而只在家中進行娃活。根據專門研究年輕人市場的「SHIBUYA109 lab.」針對15至24歲女性所做的調查顯示，平均購買一隻玩偶的金額為3282日圓，而一年花在「養娃」（如收納用品、娃衣等）的平均金額則為6644日圓。報導整理出大眾對「娃活」著迷的原因，大致可以分為三大類，分別是「時尚單品」、「追星應援（推し活）」與「療癒」。作為時尚配件代表的非「LABUBU（拉布布）」莫屬。有著毛茸茸兔耳、露出一抹惡作劇般笑容的LABUBU是十分有人氣的角色，也入圍了「新語‧流行語大賞」。LABUBU是由居住在香港的藝術家龍家昇設計，並由中國玩具商「泡泡瑪特（POP MART）」銷售。由於人氣太高，處於長期完售狀態，甚至出現高額轉賣與仿冒品。推動這波熱潮的關鍵人物，被認為是韓國女團BLACKPINK的成員LISA。她不僅在精品包上掛著LABUBU，連演唱會造型也採用相關設計。此外，英國前足球巨星貝克漢也在Instagram曬出包包上掛著女兒送的LABUBU，因而引發話題。當原本看似稚氣的玩偶變成名流的配件，包包掛娃便成了最尖端的時尚。此外，TikTok上的「拆箱影片」也功不可沒。LABUBU採盲盒形式販售，拆開前不知款式，網紅大量購入並開箱分享興奮感的過程，也讓觀眾一同感受到緊張刺激。不只LABUBU，其他盲盒的開箱影片也相當受歡迎，例如同為中國玩具品牌「TOP TOY」販售的《蠟筆小新》、《內褲兔》，以及三麗鷗角色的盲盒開箱影片。這些社群平台上的助力，也推動了目前的玩偶熱潮。將偶像的玩偶掛在身上，等於向世界宣言「我是他的粉絲」。為了保護珍貴的玩偶，日本各大品牌如3COINS、WEGO等店家，都推出了有著透明展示窗的「娃包」。甚至連連鎖飯店「東橫INN」都推出了專屬住宿計畫，為玩偶提供小床與浴袍，讓粉絲能與「偶像玩偶」一起穿上浴袍共枕。近年來，由於社群媒體上的外貌至上主義加劇，越來越多人不想在社群媒體上露臉。這時玩偶變充當「自己的分身」。拍攝玩偶與風景的合照，既能留下回憶，又能自然地展現自我風格。一名20多歲女性就表示，她會和朋友帶著玩偶一起旅行，拍攝玩偶的大合照。雖然也會拍自己們的合照，但上傳到社群平台的多半只有玩偶的照片。這樣不僅能保護隱私，還能拍到許多可愛照片，讓她對旅程感到非常滿意。