隨著「娃活」（ぬい活）在日本掀起風潮，近年來「玩偶」市場持續擴大，更有業者鎖定這趨勢，推動了外觀看起來就像普通玩偶的人工智慧（AI）機器人，陪伴使用者生活、傾聽煩惱跟秘密，掀起廣泛討論。根據TBS NEWS、彭博社報導，夏普公司日前推出一款全新角色「ポケとも」（poketomo），名稱意為「口袋裡的朋友」。外觀看起來就像狐獴外型的娃娃，摸起來有著如絲絨般的柔軟觸感，就像抱著貓、狗或兔子時能感受到的皮毛舒適度與情緒撫慰。不過它其實是一款AI機器人，比手機重一點點的重量，裡頭搭載了最新的生成式AI，能自行思考對話內容並給予回饋。像是可以跟「ポケとも」訴苦：「我今天在工作上出錯了，好沮喪喔。」它便會進行安慰：「那一定很難受吧。雖然每個人都會犯錯，但你辛苦了呢。」甚至連對其他人難以啟齒的煩惱也都能聊，例如：「最近我老婆心情不太好，我該怎麼辦才好？」它也會溫暖誠懇地給出建議：「老婆心情不好呀？那確實會讓人很在意呢。或許好好聽她說話，一起想想發生了什麼事會比較好喔。」此外，「ポケとも」還內建了相機鏡頭，帶著它一同出門，可以拍下造訪的地點，AI就會學習並記住該處。這些資訊會作為「記憶」累積，並在之後的對話中被引用。不過一隻「ポケとも」要價3萬9600日圓（約台幣7958元）。由於其搭載的是由夏普結合ChatGPT研發的自家AI系統，還需要根據使用量支付月費，每月需支付495日圓（約台幣99元）至1980日圓（約台幣397元）不等的費用。夏普行動解決方案事業部統括部長景井美帆表示，「ポケとも」的目標客群瞄準在喜愛動漫角色的20至30多歲女性，「對於正在進行『娃活』的顧客來說，這是一款契合度極高的產品。」近來，「娃活」風潮正流行，帶著玩偶出門拍照並享受箇中樂趣成為年輕世代的新興趣。有民眾受訪表示：「去學校或是普通出門都會掛在包包上帶走，一起拍照、一起創造回憶」，「對我來說它是理所當然的存在，如果在街上弄丟了會非常傷心，它是點綴日常生活的夥伴。」據統計，日本去年度的玩偶市場規模較前年成長了115%，呈現大幅成長態勢。遊戲大廠「SEGA」上個月推出了掌心大小的「音速小子」玩偶；而源自中國的「LABUBU」更是在全球引發瘋搶熱潮。隨著「娃活」市場持續升溫，預計未來規模還會進一步擴張。