▲裘海正在事業巔峰時期步入婚姻，現已經結婚30週年。（圖／裘海正臉書）

資深女團「飛鷹三姝」成員裘海正近況曝光，她日前在社群慶祝和養豬大戶老公馬文鴻結婚30週年紀念日，表示雖然沒有豪華排場，也沒有驚喜大禮，不過只要可以在心愛的男人身邊，就會感覺「喝水也甘甜」，同時她也曬出老公睡在自己一旁的照片，幸福之情溢於言表。裘海正近日在社群罕見曬出與老公的「床照」，畫面中兩人並肩躺在床上，她感性寫下，清晨醒來看著「愛了大半輩子的男人的臉」，內心就感到無比滿足，形容這份平靜的幸福「連喝水都覺得甘甜」，貼文中，她還以英文寫下「Love you forever」、「Happy 30’ Anniversary」，低調卻深情地向另一半告白。回顧裘海正的演藝生涯，她曾與方文琳、伊能靜組成「飛鷹三姝」，當時紅遍華語樂壇，唱紅〈其實你不懂我的心〉、〈愛我的人和我愛的人〉等經典金曲。不過裘海正於事業巔峰時，嫁給來自嘉義、被稱為「豬肉王子」的養豬大戶馬文鴻，婚後選擇淡出螢光幕，回歸家庭生活。裘海正曾透露，兩人從相愛、結婚至今已攜手走過約45年，感情屬於不轟轟烈烈、卻始終相伴的類型，夫妻倆育有一名27歲的兒子，目前從事影片後製與上架相關工作，也曾參與音樂劇演出，遺傳母親的藝術細胞，裘海正近年則與朋友合開公司，投入兒童節目製作與活動策劃。