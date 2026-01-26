我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 「多功能綜合球場」採用高耐磨材質，不僅能抵抗高海拔強紫外線，更具備優良的排水功能，能承受強降雨考驗。球場色彩融合布農族圖騰特色，將成為學生體能培訓及社區活動的核心。（圖／高市府教育局提供）

▲巧妙地將布農族傳統圖騰與大地色系融入空間設計，讓廁所轉化為兼具美感與教育意涵的校園亮點之一。（圖／高市府教育局提供）

走過凱米颱風的土石流陰霾，高雄市立桃源國中日前舉行「老舊廁所、組合屋汛期臨時多功能安置處與綜合球場整修」聯合竣工落成，以嶄新的面貌守護布農學子的夢想。竣工典禮透過布農族傳統「tauhuntuh」立柱儀式，象徵祝禱照顧校內建物，再大的風雨、地震也不會倒塌，讓在這邊生活的師生都可以健康平安，並向週遭山林神靈虔敬感謝。2024年7月強颱凱米重創桃源區，桃源國中首當其衝，大量土石流灌入校園，掩埋教室與學生揮汗練習的柔道場與綜合球場，損失慘重。2025年期間，面對頻繁的強降雨與地震考驗，重建之路充滿挑戰，每逢豪大雨侵襲，工程便須與時間賽跑，確保基礎結構不受破壞。「我們不只是在蓋球場，是在重建孩子們的自信。」校長陳世明說，感謝高雄市政府、國教署、民間企業與國軍第八軍團五四工兵群在最艱難時刻的進駐。在歷經超過一年半的努力後，校園不僅清運了淤泥，更強化了防災韌性，在原有的傷痕上開出了堅韌的花朵。此次竣工的重點包括「老舊廁所全面翻新」新整修的廁所打破了以往陰暗潮濕的印象，不僅加強了自然採光與通風設計，更巧妙地將布農族傳統圖騰與大地色系融入空間設計，讓廁所轉化為兼具美感與教育意涵的校園亮點之一。「組合屋汛期臨時多功能安置處」在有限空間採多功能設計，針對建築結構加強防水、電力設備更新及空間機能調整，平時作為傳承柔道精神的競技場，一旦進入汛期或遭遇天災，可迅速轉化為安全避難據點。另外還有「多功能綜合球場」。高雄市議員高忠德，以及教育局代表沈素甜督學致詞時均表示，桃源國中的重建歷程，充分展現「減災、避災、韌性空間」的校園規劃思維，堪稱「韌性校園」與社區共榮共存之典範；其中政府挹注總經費近二千萬工程資金，不僅是要修復校舍，更是要提升生活品質，建構一個安全的「緊急避難空間」，讓位處偏鄉的高山學子，在面對未來可能的自然災害時，能有更強大的應對能力。