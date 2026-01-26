我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國與柬埔寨聯手掃蕩跨境詐騙，規模與力道同步升級。73名涉嫌在柬埔寨運作愛情與投資詐騙的韓國籍犯罪組織成員，於23日清晨搭乘包機被強制遣返回國，並在仍屬韓國司法管轄的機艙內當場被逮捕，涉案金額將近486億韓元（約新台幣10.54億元），刷新韓國史上最大規模的單一國家遣返紀錄，也再次把東南亞詐騙園區、深偽技術與跨國執法合作推到聚光燈下。根據《韓聯社》報導，包機自柬埔寨金邊起飛，上午降落仁川國際機場。依照國籍法規定，韓籍航空器內視同韓國領土，警方得以事先核發逮捕令，讓嫌犯一登機即被拘捕。為防止突發狀況，機上僅提供簡易餐點，並安排醫師與護理人員隨行，機場周邊則動員181名警力與持槍特勤戒備，73人下機後全數上銬，分送各地警察機關偵辦。警方指出，這批嫌犯涉嫌對至少869名韓國民眾行騙，金額約486億至490億韓元（約新台幣10.54至10.63億元），其中70人涉及愛情詐騙與假投資案，另有3人牽涉挾持、搶劫與非法賭博。辦案單位特別點名一對「愛情詐騙夫妻檔」，兩人利用深偽技術換臉、塑造虛擬人設，對104名受害者詐得約120億韓元（約新台幣2.6億元），為躲避追緝還曾整形、頻繁更換身分。另有嫌犯假冒投資專家，鎖定社會新鮮人與退休族群下手，詐騙金額高達194億韓元（約新台幣4.21億元），顯示詐騙集團分工細緻、技術與心理操控同步升級。韓方官員在機場直言，若以為躲到海外就能逃避刑責，是嚴重誤判，未來將持續與柬埔寨合作，直到跨境詐騙網絡被徹底清除。韓國去年10月曾遣返64名在柬埔寨參與網路詐騙的國民；去年8月更發生一名受騙赴柬的韓國大學生遭虐致死事件，引發社會震撼，促使政府發布最高等級旅遊警示，將柬埔寨列為高度風險地區之一。韓國能否從73名嫌犯口中追出園區的指揮鏈與金流，並把新型手法納入更快的攔阻與究責機制，同時柬埔寨是否持續配合查緝、把「打詐」做成常態治理，而不是一波聲勢後就鬆手，將決定下一批受害者會不會繼續在手機螢幕另一端被騙走積蓄與人生。