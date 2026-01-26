我是廣告 請繼續往下閱讀

中菲南海對峙，正從船艦衝撞與水砲驅離，快速外溢到社群平台與外交場合，中國近日不僅公開點名菲律賓海岸防衛隊官員言論失當，更進一步在北京召見菲律賓駐中大使表達抗議，雙方摩擦已從第一線海域，延伸為一場橫跨輿論與外交層級的全面交鋒。中國駐菲律賓大使館表示，中國外交部已於一月二十二日，就菲律賓海岸防衛隊（PCG）發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）的相關言論，向菲方提出嚴正交涉與強烈抗議，並由外交部亞洲司負責人約見菲律賓駐北京大使，指控菲方縱容官員發表直接攻擊，抹黑中國的言論，要求不要放任挑釁行為持續發酵，以免進一步衝擊雙邊關係。爭議起點，來自塔瑞耶拉日前在臉書分享大學演講畫面，其中一張出現中國國家主席習近平的漫畫圖像，並搭配中國為何始終是霸凌者的文字，引發中方強烈反彈，中國駐菲使館隨即指該貼文攻擊中國領導人，已越過紅線，塔瑞耶拉則反駁只是陳述事實，並稱中方反應恰恰暴露對批評的不安。菲律賓外交部隨後發表聲明力挺塔瑞耶拉，強調相關發言屬於履行職務的一環，目的在於捍衛菲律賓的主權，主權權利與管轄權，同時也重申，國與國之間的分歧，應透過正式外交管道處理，而非在公開場合隔空叫陣。不過，這場交鋒並未因此降溫，過去數週，中國駐菲使館多次在臉書點名菲律賓官員與國會議員，將外交立場直接投射到輿論戰場，最新一波則延燒到參議員洪迪薇（Risa Hontiveros），她形容中國大使館在菲律賓是壞客人，應尊重地主國，中方隨即反嗆對方持雙重標準，不懂待客之道，並警告若出現假新聞，詆毀中國或煽動仇恨的行為，將毫不猶豫強硬反擊。這波言語與外交衝突，是中菲南海爭端的延伸，近年雙方在爭議海域頻繁對峙，菲方多次指控中方以海警與準軍事力量干擾補給與巡航行動，中國則持續主張相關行動屬於依法維權執法，在2016年南海仲裁裁決遭中國拒不承認的前提下，任何海上摩擦都容易被放大成政治訊號，如今再疊加社群平台的即時擴散效應，也讓中菲角力不再只發生在海面上，而是同步在網路與外交舞台上升溫。