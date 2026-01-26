我是廣告 請繼續往下閱讀

對於資深鞋頭來說，「Bin 23」這名字絕對是夢幻逸品的代名詞。自2010年首次問世以來，這個象徵Jordan Brand最高工藝與奢華質感的系列，即將在2026年正式重啟！首發打頭陣的將是 Air Jordan 6「BIN 23」，預計於2月14日NBA全明星週末期間登場。根據外媒最新曝光的實鞋細節，這雙鞋將以極限量的2300雙發售，勢必再次掀起一波搶購與炒賣熱潮。Jordan Brand於2010年推出了「Bin 23」（又稱Premio）系列，旨在展示品牌最高規格的製鞋工藝與頂級用料。該系列曾推出過 AJ2、AJ5、AJ7、AJ9 和 AJ13 等經典鞋型，每一雙都如同藝術品般精緻，且數量極為稀少，目前在二級市場上的價格動輒突破1000美元（約新台幣3萬1千元）。如今，隨著Nike與Jordan Brand持續擴展2026年的復刻陣容，這條傳奇支線也將正式回歸，而Air Jordan 6將成為重啟後的第一個篇章。根據最新曝光的初次預覽圖，這雙Air Jordan 6「BIN 23」採用了「Off Noir」全黑色調的極致黑魂設計。鞋身大面積使用了頂級皮革，側面裁片則輔以高質感的麂皮材質，營造出層次分明的視覺效果。最受矚目的細節莫過於後跟處那枚象徵身分的「紅色蠟印」Bin 23 Logo，這個設計靈感源自傳統的封蠟章，完美呼應了該系列的尊爵地位。此外，鞋舌與後跟拉環也點綴了名為「Picante Red」的紅色細節，鞋帶則升級為上蠟鞋帶，並搭配金屬質感的鞋帶扣。鞋底部分則捨棄了常見的冰底，改用深色半透明的煙燻大底，讓整雙鞋的黑魂氣質更加徹底。為了彰顯其特殊地位，Air Jordan 6「BIN 23」將採用特殊規格包裝，並附贈一組高級木質鞋撐，以幫助收藏家維持球鞋的完美形狀。據悉，這雙鞋將於2026年2月14日（情人節）在指定Jordan Brand零售商限量發售，定價為355美元（約新台幣1萬1千元）。全球僅限量發行2300雙，每一雙都將有獨立編號，入手難度極高。