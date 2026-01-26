我是廣告 請繼續往下閱讀

美國攀岩傳奇艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日挑戰徒手攀登台北101外牆，歷時1小時31分鐘，成功登上508公尺高的塔尖，讓台北101再度於全球媒體版面亮相，替台灣帶來高度曝光。對此，作家「膝關節」指出，其實「阿湯哥」湯姆克魯斯的《不可能的任務3》原計劃是要赴台北101拍攝，但最後有2大因素卡關，而未能順利成行。膝關節表示，全台灣人應該都在看自由攀岩好手到底能否挑戰「赤手獨攀101」成功？自己看過之前霍諾德榮獲奧斯卡最佳紀錄片的《赤手登峰》（Free Solo），難度相當相當高，片中他徒手登上優勝美地國家公園酋長岩，高達3000英尺高，約900多公尺，101為508公尺，因為酋長岩攀爬難度超級難，所以當霍諾德要挑戰101的時候，膝關節認為，其應該是勢在必得，信心滿滿。膝關節提到，其實早在2013年，霍諾德就問過101能否攀爬，但當時101以安全為由，拒絕了這個請求，多數人都認為安全為最高指導原則，這也很合理；但隨著霍諾德確實一次又一次證明，他能挑戰最危險不可能的攀爬地區，加上《赤手登峰》這部紀錄片等於背書了吧？於是再度寫給101後，現任董事長賈永婕放心給他爬了。膝關節續指，既然提到101了，那當然會提到「阿湯哥」，業內人士都知道，當年湯姆克魯斯第3集的時候是要來101出任務的，但因為時任101團隊，對於劇本中頂樓警衛朝他開槍這件事有意見，畢竟101沒有佩槍警衛，加上故事還設定阿湯哥要跳到隔壁大樓，101也認為當時附近沒地方可以跳，與實情不合。