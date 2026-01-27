中央氣象署預報員林定宜表示，今（27）日冷空氣增強、華南雲雨區東移，天氣逐漸降溫轉雨，尤其北台灣、宜蘭要留意較大雨勢，周三晚上至周四清晨（1月28日至1月29日）環境轉乾，北台灣要注意10度左右的低溫，再下一波冷氣團會在周六（1月31日）遞補，並影響至下周。
今天天氣：冷空氣南下襲台 入夜北部、宜蘭有大雨
1月27日今天天氣，氣象署指出，東北季風增強，伴隨華南雲雨區東移，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部也有零星短暫雨，尤其晚上至明天清晨，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢。
氣溫方面，北部及東半部高溫稍降約19至23度，中南部白天高溫仍有22至27度；入夜後氣溫降低，中部以北及東北部低溫15至16度，南部及花東17至18度，若低溫與水氣條件配合，3000公尺以上高山有零星降雪機率，高山夜間及清晨氣溫偏低路面易結冰。
今天空氣品質
良好：花東
普通：北部、竹苗、中部、宜蘭、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：雲嘉南、高屏
環境部提及，東北季風增強，環境風場為東北風，晚起東北風可能挾帶微量境外污染物移入影響臺灣及離島，中南部位於下風處，污染物稍易累積；清晨中南部地區及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南及高屏空品區為「橘色提醒」等級。
明天天氣：白天降雨趨緩 入夜恐跌破10度
1月28日明天的天氣，氣象署說明，東北季風伴隨華南雲雨區東移，水氣較多，中部以北及東北部有局部短暫雨，清晨大台北山區、基隆北海岸、東北部有局部較大雨勢，花東、南部山區有零星短暫雨，白天起水氣減少，西半部為零星短暫雨後多雲的天氣。
氣溫方面，低溫在中部以北、宜蘭11至15度，空曠地區跌破10度，南部、花東14至17度，高溫則是北部、宜蘭17至23度，中部、台東22至25度、南部26至27度。
一周天氣：周四、周五冷空氣減弱 周末還有一波雨勢
氣象署說道，周四、周五環境轉乾、水氣變少，全台各地天氣以多雲到晴為主，只有在基隆北海岸、東半部、恆春半島有零星短暫雨；周末兩天隨著鋒面通過、冷空氣再增強，北台灣、東半部又會轉為有局部短暫雨的天氣，中南部依舊多雲到晴。
周四白天冷氣團減弱，氣溫將短暫回升到周五，各地白天高溫20度以上，不過周六、周日馬上又有鋒面通過、冷空氣增強，周日北台灣白天氣溫降至20度以下，整天感受偏冷。
資料來源：中央氣象署、環境部
