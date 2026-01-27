我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第一代小龍女星岑發表感謝文，坦言因年齡現實選擇告別舞台，6年情感潰堤，她以完整句點下台一鞠躬，未來將轉換身分續挺棒球，熱情不滅。（圖／記者張一笙攝）

味全龍球團在昨日發布公告，宣布Dragon Beauties小龍女成員星岑、米奇、Queena、小珍奶與柳柳，將在合約期滿後陸續離開團隊，讓大批粉絲都非常不捨。其中初代成員39歲星岑，也在社群發文透露得知消息後情緒潰堤，淚嘆「這天終究還是來了」，透露自己雖然有預感，但還是比預期早一年，讓她難過表示：「我知道該讓位給更多正在發光的年輕人」。小龍女初代成員星岑在昨日被宣布退團，讓一眾粉絲都非常不捨，而對此，星岑也發文透露心境，她表示雖然早有預感，但還是比自己預期早一年，「原本還想完成一個『40歲的里程碑』 ，畢竟我現在還能跑、能跳，體力絕對沒問題」。不過她也無奈嘆有些現實關卡，不能單靠努力改變，也就是自己的年齡。星岑透露自己為了體力跟體態不輸給年輕人，都會早起運動，「但39了，我知道該讓位給更多正在發光的年輕人，讓舞台繼續延續下去」。星岑坦承在得知消息時，原以為心情很平靜，不料在與長官們通話時，還是忍不住流淚，「畢竟，這是我從球隊成軍一路打拼到現在的地方，始終如一，說沒有感情是不可能的，這六年有太多故事、無數回憶湧上心頭」，她無奈表示還沒來得及跟不捨和複雜的情緒道別，就被時間推著往前走。但她認為自己這些年把每一場球賽都當最後一次跳，「所以現在回頭看，我沒有對不起自己，至少最後，是個完整又漂亮的句點」。星岑也感謝粉絲一直以來的支持，「你們也陪我一起見證了青春，每一次到場、每一聲應援、每一個對到眼的瞬間，都讓我知道自己並不孤單，能在青春裡遇見你們，真的很幸運」，並表示自己對棒球的熱情不會消失，「第一代小龍女，天母永遠的27號，這次是真的，下台一鞠躬」。而在味全龍公布退隊名單後，初代小龍女星岑的動向備受矚目，球團透露星岑未來將轉任至球團內部服務，以不同身分繼續為味全龍貢獻心力，此安排也被視為球團對其能力與態度的肯定，讓她能從應援舞台延伸至幕後或其他相關領域，持續參與球隊運作，開啟職涯的新篇章。