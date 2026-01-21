我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳柳以芭蕾女神之姿加入啦啦隊，去年人氣一度暴漲。（圖／柳柳IG@yuxyndi）

▲柳柳去年遭爆當富二代小三，她提告喊冤，造謠者事後也向她道歉。（圖／柳柳IG@yuxyndi）

職籃台新戰神、職棒味全龍啦啦隊小龍女柳柳（柳昕妤）去年底才被抹黑當小三，與已婚的甲山林集團富二代祝藝曖昧，她當時嚴正澄清，造謠網友事後也公開道歉，此事才落幕。而柳柳如今身邊也出現真的護花使者，一名駕駛BMW的男子兩度被拍到接送柳柳返回住處，甚至也隨著柳柳進入香閨獨處4小時，可見關係不單純。工作部分，柳柳近來疑似和味全龍解約，似乎有意想轉往韓國發展。據《鏡週刊》報導，BMW男12日被拍到開車去接練舞完的柳柳，隨後約會3小時才送她回家，16日又提著兩杯飲料走進柳柳家中，兩人獨處4小時後，柳柳才跟著BMW男一起下樓，到附近超商購物。當時買完東西準備離開的BMW男，上車前先在外面點了一根菸，柳柳非但沒嫌棄菸味，還在一旁滑手機，默默等到BMW男熄菸後她才自行上樓，BMW男則驅車返回自己的住處。從兩人的互動來看，他們相處十分自然，也讓外界不禁好奇柳柳與男子的關係，猜測兩人應該已經交往。而愛情有進展的柳柳，事業似乎出現瓶頸，本來粉絲人數急遽攀升，有望趕上林襄、李多慧的人氣，但如今似乎已與小龍女切割，約滿不續。據悉，球團不與柳柳續約的原因與口舌之災有關，她疑似因在外碎嘴的內容被傳回球團，導致球團對她評價變低，才沒與她續約。不過柳柳32萬人追蹤的IG目前仍未把味全龍的隊名移除，依舊顯示是棒籃雙棲的啦啦隊女神。而柳柳今年才25歲左右，身高166公分、體重45公斤，擁有一雙白皙大長腿，加上曾學過芭蕾，柔軟性與舞蹈律動感十足；2024年才靠徵選加入小龍女，成為練習生，並在去年1月正式轉正，不續約味全龍後，傳出有打算前往韓國發展。