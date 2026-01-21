我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柳柳（如圖）多才多藝，能跳芭蕾舞和彈鋼琴。（圖／翻攝自柳柳IG@yuxyndi）

曾是芭蕾舞老師的味全龍啦啦隊成員柳柳（柳昕妤）今（21）日爆出約滿恐離隊，甚至傳出因碎嘴導致與球團關係生變，同時又被拍到甜蜜約會畫面，動向備受矚目。其實這不是柳柳首度傳出桃色風波，過去她曾被瘋狂粉絲造謠，指控她與已婚富二代不倫戀，當時她憤而提告才逼出真相，如今再傳戀情與離隊風波，讓她再度成為話題焦點。柳柳過去曾無端捲入烏龍緋聞，當時一名自稱柳柳鐵粉的網友，在社群平台上爆料，指控她與一名已婚富二代關係曖昧，甚至煞有其事地貼出疑似對話截圖，暗指兩人出國同遊。當時柳柳名譽受損，第一時間火速發聲明駁斥並喊告。沒想到在柳柳採取法律行動後，該名造謠者隔日隨即現身道歉，坦承整起事件都是自導自演。原來該粉絲因過度迷戀柳柳，心態扭曲才捏造出不倫劇本，並解釋是過度迷戀啦啦隊才會有這種荒謬之捏造行為。撇開花邊新聞，柳柳其實是位底蘊深厚的芭蕾舞女神。出身藝術家庭的她，爸爸是鋼琴老師兼建築師，耳濡目染之下，柳柳也彈得一手好琴。此外，她5歲開始學芭蕾舞，畢業於台北市立大學舞蹈系，主修芭蕾、輔修現代舞，為了精進舞藝曾遠赴澳洲墨爾本進修一年半。在轉戰啦啦隊之前，柳柳曾參與過世大運開幕演出，也曾在台中國家歌劇院演出。從優雅的芭蕾舞伶變身熱血的啦啦隊員，柳柳持續以獨特的反差魅力圈粉。