▲菲菲前往泰國旅遊，不吝在社群上曬出好身材。（圖／翻攝自李恩菲IG@aviva_1028）

造型巧思成亮點 整體穿搭展現清新活力感

幽默文字互動 自嘲：當了五天泰妹

味全龍人氣啦啦隊Dragon Beauties小龍女人氣女神李恩菲（菲菲，本名：李庭瑀）平時以活潑甜美形象深受球迷喜愛，社群平台上多半分享訓練、應援與生活點滴，近日則罕見釋出一組海外旅遊照片，引發粉絲高度關注，她趁著難得假期前往泰國放鬆身心，並曬出自己的海邊比基尼穿搭，膚白貌美大長腿，讓不少粉絲驚呼：「這腿比我生命線還長！」從照片中可以看見，李恩菲選擇白色兩件式泳裝作為造型主軸，布料以細緻抓皺設計呈現層次感，搭配胸前綁帶與鏤空線條，整體風格清爽又不失造型感，下半身則以側邊綁帶剪裁襯托線條比例，配上紅色鴨舌帽與紅棕色微捲長髮，視覺上形成亮眼對比，讓整體造型更顯青春氣息。許多粉絲留言稱讚她的穿搭品味，認為即使是度假穿著，也依然保持啦啦隊女孩的活力特色。在不同畫面中，李恩菲時而坐在泳池旁木質平台上，雙腿自然伸展，臉上掛著輕鬆微笑；轉身回眸的畫面則多了幾分俏皮感；躺在躺椅上時，她將帽沿稍微拉低遮住眼睛，營造慵懶休息的氣氛，也呈現出度假專屬的悠閒節奏。整組照片並未刻意擺拍，而是以自然角度捕捉旅途瞬間，讓粉絲彷彿一同感受南國陽光與假期節奏。除了分享照片，李恩菲也在貼文中幽默寫下「當了五天的泰妹」，以輕鬆玩笑方式回應旅遊心情，拉近與粉絲之間的距離，這段文字迅速引發網友討論，不少粉絲留言回應「完全融入當地氛圍」、「看得出來玩得很開心」、「這腿比我生命線還長」，也有人關心她是否已充飽電，準備迎接接下來的賽季與應援行程。事實上，李恩菲2019年加入LamiGirls（現Rakuten Girls），當年她透過毛遂自薦的方式獲得面試機會，最終她也把握機會成功從啦啦隊出道，憑藉精湛舞藝與美貌，短短數年就成為隊內人氣成員。2024年1月13日，李恩菲宣布離開Rakuten Girls加入味全龍啦啦隊，憑藉親民個性與搞怪特質，在轉隊後依舊保持超高人氣。