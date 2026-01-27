湖人給出價值6600萬美元（約合新台幣20.7億元）的包裹，其中包括文森特（Gabe Vincent）與克萊柏（Maxi Kleber）加上一個2032年的次輪選秀權

湖人終於就庫明加的交易進行了報價，並與勇士進行了簡短的討論

金州勇士隊對洛杉磯給出的資產，沒有感到任何的興趣

▲湖人給出的球員籌碼包括控衛文森特與前鋒克萊柏的到期合約。。（圖／美聯社／達志影像）

沙加緬度國王與達拉斯獨行俠也被視為庫明加的主要追求者