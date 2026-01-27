在金州勇士隊前鋒吉米巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷後，洛杉磯湖人隊正式開啟了對勇士年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）的追求。根據《Forbes》記者Evan Sidery的報導，湖人隊已向勇士隊提出了首波報價，試圖引進這位已正式請求交易的23歲潛力前鋒。湖人給出價值6600萬美元（約合新台幣20.7億元）的包裹，其中包括文森特（Gabe Vincent）與克萊柏（Maxi Kleber）加上一個2032年的次輪選秀權，但是勇士對此報價無興趣。
「湖人隊確實對交易得到喬納森·庫明加很感興趣。由於國王隊現在不願意放棄一個未來受保護的首輪選秀權，洛杉磯可能會趁機向勇士隊提出一份誘人的報價，」Sidery在社群上如此發文寫道，他透露湖人終於就庫明加的交易進行了報價，並與勇士進行了簡短的討論。
湖人首波報價詳情
為了補強側翼的防守與運動能力，湖人隊願意提供總額約6600萬美元的包裹（含剩餘合約價值），但具體的交易籌碼被認為缺乏吸引力：
📍球員籌碼： 控衛文森特與前鋒克萊柏的到期合約。
📍選秀資產： 一個2032年的次輪選秀權。
「金州勇士隊對洛杉磯給出的資產，沒有感到任何的興趣。」Sidery表示，勇士隊對這份報價表現冷淡，認為文森與克萊柏目前的競技狀態無法對球隊爭奪季後賽門票提供實質幫助。
交易背景與關鍵變數
庫明加在1月15日具備交易資格當天便正式請求離隊，主因是他與總教練柯爾（Steve Kerr）的關係已難以修復。庫明加近期被診斷出左膝骨挫傷（Bone bruise），將缺席數場比賽並重新評估，這在一定程度上影響了他的短期交易價值。
媒體分析指出，若湖人想真正打動勇士，可能需要送出本季三分命中率達42.7%的八村壘（Rui Hachimura），他更能填補巴特勒報銷後的進攻空缺。
除了湖人隊，沙加緬度國王與達拉斯獨行俠也被視為庫明加的主要追求者，其中國王隊的凱恩艾利斯（Keon Ellis）是勇士隊非常有興趣的目標。
消息來源：Evan Sidery
