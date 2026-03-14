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受到油價小幅回落激勵，美股週五開盤時雖一度齊漲，惟美國總統川普預告將加強空襲伊朗，投資人擔憂中東戰火將持續蔓延， 消息拖累美股倒跌，4大指數幾乎都以跌作收，僅費城半導體指數基本持平、微漲約0.05%。綜合《CNBC》等外媒報導，投資人持續觀望伊朗戰爭的進一步發展，美股週五雖大多下跌，但油價近期的上漲動基本上仍然延續。Mount Lucas Management全球宏觀首席投資長阿斯皮爾（David Aspell）認為，市場情緒和股票估值都受到油價影響，而這些因素反映了當前利率走勢的不確定性，還有市場的難以預測。13日收盤，美股道瓊工業指數下跌119.38點或0.26%，收46558.47點；標普500指數下跌40.43點或0.61%，收6632.19點；科技股為主的那斯達克指數下跌206.62點或0.93%，收22105.36點；費城半導體指數則上漲3.46點或0.05%，收7646.64點。油價部分，當天西德州中級（WTI）期油上漲3.11% ，每桶報98.71美元；布蘭特原油（Brent Crude）上漲約2.67%，每桶報103.14美元。