▲大S（右）與前夫汪小菲（左）也曾被直擊去拜四面佛求子。（圖／資料照）

▲▼謝霆鋒（上）、蔡依林（下）也是四面佛的信徒。（圖／微博@謝霆鋒、資料照）

▲泰國四面佛信徒眾多，其中不乏大咖藝人。（圖／讀者提供）

參拜重點與流程

第一面（正面）： 祈求事業、功名、學業。

第二面（順時針）： 祈求感情、婚姻、人緣。

第三面（順時針）： 祈求財運、正財、投資。

第四面（順時針）： 祈求健康、平安、家運。

春節到了，許多民眾都會到寺廟走春拜拜、祈求好運，就連藝人也不例外！演藝圈就有不少巨星為了祈求星途順遂，去泰國拜過四面佛；例如唱跳天后蕭亞軒，她2006年就被拍到去泰國四面佛廟還願，因為她當時成功以1億2000萬的金額與華納唱片續約。已故女星大S也曾被目擊和前夫汪小菲到泰國拜拜求子，最後生下1子1女。蕭亞軒2006年發行第8張專輯《1087》前，曾被拍到和當時的好友楊謹華前往泰國拜四面佛。目擊者表示她們還請來專業女舞者在四面佛廟載歌載舞，應該是為了謝神。對此，當時蕭亞軒的經紀人回應，，蕭亞軒因此感謝四面佛保佑，才又飛去泰國拜拜。除了蕭亞軒外，大S和前夫汪小菲也曾被目擊現身泰國四面佛廟拜拜。據悉，當時大S因身體不好、備孕不順利，在友人的推薦下才去四面佛廟拜拜求子。；汪小菲當時還虔誠跪地，同樣也有找來舞者表演謝神。其他愛拜四面佛的明星還包含港星謝霆鋒，。2014年與王菲復合後，謝霆鋒也被直擊去拜四面佛，外界當時還猜測該不會他與王菲也想求子。另外，天后蔡依林也曾在深陷合約糾紛的低潮時，聽信友人建議去拜四面佛，2003年後就順利解決與前東家大聲唱片的合約問題，在演藝圈發展越來越順遂。，至於桃花方面她不強求。拜四面佛（大梵天王）的核心在於「誠心」與「順時針」的方向。四面佛的四面分別代表不同的守護能量，通常建議從門口正面那一面開始，依順時針方向繞行祈福。小撇步： 參拜時應明確說明自己的姓名、願望以及預計如何還願，如供奉花束、舞者表演等。此外，四面佛不喜偏袒，建議每一面都準備同樣數量的香或鮮花，以示對神明的全面尊重。