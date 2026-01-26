我是廣告 請繼續往下閱讀

▲喻虹淵（右）在IG曬出跟老公周渝民（右）的日常生活照。（圖／翻攝自喻虹淵IG@reen_yuan）

捧場小巨蛋演唱會 一家三口低調現身

▲周渝民目前正在進行《F✦FOREVER恆星之城》巡迴演唱會。（圖／相信音樂提供）

柴米油鹽的幸福 婚姻沒有公式答案

外界常笑稱能「睡醒就看到帥哥」是人生勝利組，而這句話追著喻虹淵已經超過10年，她近日在社群與網友互動時，針對「老公依舊帥氣」的稱讚，語氣溫柔卻理性地回應，直言自己其實並非外貌取向：「我不是外貌協會。」她更坦白表示，很多時候老公周渝民把最完美的一面留給粉絲，反而讓她羨慕觀眾能看到自己看不到的舞台樣貌，這番話也讓不少人重新理解明星夫妻的真實相處。周渝民近期忙於《F✦FOREVER恆星之城》巡演行程，仍不忘兼顧家庭生活。日前他與喻虹淵帶著9歲女兒現身王心凌的小巨蛋演唱會，低調坐在觀眾席支持好友演出。喻虹淵在IG上分享互動時，還俏皮回應網友「你眼睛有我跟心凌嗎」，展現輕鬆幽默的一面。對於外界羨慕她的婚姻，她也坦言，自己其實是「跟大家一起重新認識他的不同面貌」，而不是每天被外表包圍的浪漫想像。現年38歲的喻虹淵，與大6歲的周渝民因合作《痞子英雄》相識相戀，去年11月剛迎來結婚10周年，她在社群開放提問時，被不少粉絲敲碗夫妻合照，卻只分享一張在電梯裡的隨手拍，甚至還遮住老公的臉，她直言平常沒事不會特別合照，也不太會主動分享夫妻互動，未來大概也不會改變這樣的低調模式，至於是否會追星，她笑說自己不追星：「帶女兒去支持爸爸的演唱會，那是一定的。」被問到婚姻帶來什麼改變，喻虹淵給出相當生活化的答案，她形容婚姻就像所有人的日常，在柴米油鹽中擷取屬於彼此的簡單幸福，有壓力、有歡笑，也有取捨與成長，並非外界想像的童話故事，她的分享不刻意煽情，卻道出長期關係的真實樣貌，也讓不少網友感到共鳴，外界關注的F3與五月天阿信合體演唱會，她則笑看一切，把重心放在家庭節奏上。淡出演藝圈多年的喻虹淵，現在的生活重心幾乎全放在家庭，她透露自己每天清晨6點半起床為女兒準備早餐，晚間21點半早已累到不行，談到育兒，喻虹淵坦言沒有一成不變的方法，自己邊學邊調整，甚至特地去上兒童情緒相關課程，只希望在孩子成長的每個階段都能陪伴在側。喻虹淵也強調，會尊重女兒表達意見，但非常重視表達方式是否禮貌，必要時仍會適時教育，展現母親角色的堅定與溫柔。