我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「舒淇許願池」中的聚寶盆刻有舒淇的藝名和本名。（圖／翻攝自日月潭文武廟官網）

▲隋棠（中）也是文武廟信徒，曾帶著老公Tony（左）到廟裡求子成功。（圖／翻攝自《台灣百廟》）

▲隋棠跟老公的名字都刻在神佛堵下方，後面還有3個小孩的中文姓名。（圖／翻攝自日月潭文武廟官網）

日月潭文武廟小資訊

過年走春、拜拜想好要去哪裡了嗎？，可想而知廟宇有多靈驗。除了舒淇以外，女星隋棠和老公Tony也在廟內捐過「神佛堵」，名字被刻在牆上，舒淇、隋棠皆為日月潭文武廟的信徒，節目《台灣百廟》也曾介紹該廟。，信眾可依需求祈求事業、學業、姻緣與健康運。加上廟宇規模宏偉，坐落制高點可眺望日月潭湖光山色，每逢假日總是吸引大批遊客前來參拜、觀光。而位在廟內的許願池中，。廟方人員透露，舒淇當時是跟著媽媽一起來拜拜的，身邊沒有保鑣跟隨，打扮很樸素，與遊客拍照互動也都很親切，完全沒有大明星的架子；，也就是位於神龕周圍的一整面石雕壁畫。廟方人員透露，當時他們在牆上刻上隋棠與Tony的名字後，還詢問隋棠要不要再幫她保留位置，等她小孩出生，可以刻上小孩的名字。果然最後在神明的保佑下，隋棠共生下2子1女，家庭生活幸福美滿。而從廟方官網查詢，，代表夫妻二人會一同到廟裡走春、求平安。民眾如果前去參拜，不妨注意一下身邊的信眾，很可能就是女明星喔！