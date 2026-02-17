過年走春、拜拜想好要去哪裡了嗎？女星舒淇過去曾在南投「日月潭文武廟」捐贈過許願池內的聚寶盆，暖掏400萬善款，讓這座許願池有了「舒淇許願池」的美名，可想而知廟宇有多靈驗。除了舒淇以外，女星隋棠和老公Tony也在廟內捐過「神佛堵」，名字被刻在牆上，廟方表示這是隋棠求子成功後的一點心意。
舒淇許願池在這邊 女神捐400萬蓋聚寶盆！
舒淇、隋棠皆為日月潭文武廟的信徒，節目《台灣百廟》也曾介紹該廟。廟內供奉關聖帝君（關公）、岳飛、月下老人、至聖先師孔子、文昌帝君，以及藥師佛（藥師琉璃光如來）等神尊，信眾可依需求祈求事業、學業、姻緣與健康運。加上廟宇規模宏偉，坐落制高點可眺望日月潭湖光山色，每逢假日總是吸引大批遊客前來參拜、觀光。
而位在廟內的許願池中，有兩座舒淇捐款400萬建成的聚寶盆，因此該處也被稱作是舒淇許願池。廟方人員透露，舒淇當時是跟著媽媽一起來拜拜的，身邊沒有保鑣跟隨，打扮很樸素，與遊客拍照互動也都很親切，完全沒有大明星的架子；一聽到廟裡整修需要經費，舒淇跟媽媽討論後就大方捐錢，因此他們也將舒淇的藝名和本名林立慧都刻在聚寶盆上。
隋棠也是文武廟信徒 求子成功捐款還願
隋棠則是曾到文武廟求子，順利懷孕後，她跟老公也一同到廟裡還願，為表心意還捐了神佛堵，也就是位於神龕周圍的一整面石雕壁畫。廟方人員透露，當時他們在牆上刻上隋棠與Tony的名字後，還詢問隋棠要不要再幫她保留位置，等她小孩出生，可以刻上小孩的名字。結果隋棠當下就很果斷表示那要保留3個位置，因為她總共想生3胎。
果然最後在神明的保佑下，隋棠共生下2子1女，家庭生活幸福美滿。而從廟方官網查詢，隋棠捐贈神佛堵的日期是2016年2月12日，就在農曆春節期間，代表夫妻二人會一同到廟裡走春、求平安。民眾如果前去參拜，不妨注意一下身邊的信眾，很可能就是女明星喔！
📍日月潭文武廟小資訊
地址：南投縣魚池鄉中正路63號
開放時間：08:00–20:00（全年無休）
主祀神尊：關聖帝君、文昌帝君、至聖先師孔子
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
