▲柯柯病逝，弟弟透過社群曝光她的3大遺願。（圖／翻攝自柯柯IG@chloekorouyu）

生前立下3大遺願 告別式不走悲傷路線

樂觀抗癌成榜樣 28次化療仍鼓舞眾人

模特兒柯柔羽（藝名柯柯，Chloe）22日上午不幸病逝，得年29歲，消息曝光後震驚演藝圈與時尚圈，她自2021年起接連面對重大健康考驗，先是意外發現腦內長達近10公分的腫瘤，歷經開顱手術後一度恢復正常生活，未料2025年初再度確診罕見癌症「血管惡性肉瘤」，病情反覆惡化，最終仍不敵病魔離世，家屬證實噩耗後，親友與粉絲湧入社群哀悼，不捨她年紀輕輕便離開人世。柯柯的弟弟也透過社群曝光她的3大遺願，希望來告別式的眾人，能以唱歌、跳舞為她送行。柯柔羽家屬於25日上午正式發布訃聞，宣布告別式將於2月15日在新北市板橋殯儀館崇仁廳舉行，公祭時間為上午9時，為了讓無法到場的親友與粉絲也能參與送別，家屬特別建立「雲端訃聞頁面」，開放線上追思與留言，家人表示希望透過這樣的方式，讓更多人一同回顧柯柔羽短暫卻溫暖的一生，珍藏她帶來的快樂與善意。令人動容的是，柯柔羽在生前曾清楚交代自己的告別式細節，並留下3大遺願。她希望告別儀式能夠充滿歡樂氣氛，不必以悲傷作為主調，反而期待來賓能在現場唱歌、跳舞，用笑容陪伴她走完人生最後一程。此外，她也特別叮囑，希望能有她最愛的「泰瑞」到場作伴，並播放不要過於哀傷的音樂，讓整場告別成為溫柔而明亮的回憶。回顧柯柔羽的抗癌歷程，她始終以正向態度面對病痛。2021年腦瘤手術後，她努力復健、重返工作崗位，展現堅韌生命力；直到2025年初再度確診血管惡性肉瘤，她仍未放棄希望，累計接受28次化療，期間持續以笑容與文字鼓勵粉絲。即使身體狀況每況愈下，她仍選擇用樂觀心態面對，成為不少病友與支持者心中的力量來源。柯柔羽離世當天，由弟弟透過限時動態悲痛證實噩耗，消息傳出後，粉絲紛紛表示難以接受，直呼「不敢相信她真的走了」。不少人回憶她過去在鏡頭前的燦爛笑容，以及社群上分享的生活點滴，感謝她在病痛中仍選擇溫柔對待世界。如今她即將在2月15日舉行告別式，親友與粉絲也將依循她的遺願，用笑聲與祝福送她最後一程。