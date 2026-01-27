我是廣告 請繼續往下閱讀

▲澤尻英龍華曾經因為染毒，導致星途全毀。（圖／澤尻英龍華官網）

與男友穩定交往許久 同居生活早已展開

▲澤尻英龍華當年憑藉《一升的眼淚》爆紅。（圖／富士電視台《一升的眼淚》劇照）

從爆紅到低谷 人生起伏備受關注

▲澤尻英龍華2023年被捕捉到出門的模樣，變得更加成熟有魅力，和2019年染毒時截然不同。（圖／翻攝自《女性SEVEN》官網）

2005年底在日本富士電視台播出的《一公升的眼淚》如今已經滿20年，而當年賺足不少觀眾熱淚的女主角澤尻英龍華如今也已經39歲，近日日媒爆出她計畫於2026年春季與小14歲的男友舉辦婚禮，消息一出立刻引發日網與華語圈熱議，據悉2人傾向在遠離都市喧囂的偏遠島嶼舉行小型婚禮，僅邀請至親好友參與，整體風格低調而私密，與她過往高調受矚目的演藝形象形成強烈對比。根據日媒《FRIDAY》報導，澤尻英龍華與年紀小她14歲的男友已穩定交往一段時間，目前更被指已共同生活，居住地點距離東京超過1000公里，生活重心明顯遠離演藝圈核心。消息指出，兩人計畫在男方家鄉所在的島嶼舉辦婚禮，形式不鋪張、不公開，僅限親友出席。不過截至目前，澤尻本人與所屬事務所皆未對此傳聞做出正式回應，也讓外界持續關注後續動向。若傳聞屬實，這將是澤尻英龍華的第二段婚姻，她曾在22歲時步入婚姻，但這段婚姻僅維持約2年便畫下句點，當時的離婚消息同樣震撼演藝圈，感情路一路走來並不平順，也讓外界對她此次選擇極度低調的婚禮形式，多了幾分理解，認為她或許更希望把人生重心留給自己，而非再次站上鎂光燈焦點。澤尻英龍華19歲時憑藉日劇《一公升的眼淚》迅速走紅，成為日本最具代表性的年輕女星之一，然而她也因為個性與風波多次成為話題人物，34歲時她因涉毒事件遭判刑入獄，演藝事業全面停擺，形象一夕跌落谷底，直到38歲她才逐步重返幕前，重新嘗試復出。此次澤尻英龍華婚訊傳出，也被視為她在人生歷經高低起伏後，試圖邁向全新階段的象徵。事實上，早在2025年底，就有媒體拍到澤尻英龍華與男友一同跨年的畫面，顯示2人關係相當穩定，如今再傳出島嶼婚禮與二婚計畫，雖尚未獲得官方證實，但已引發粉絲與輿論熱烈討論。不少人選擇給予祝福，也期待她能在遠離喧鬧的生活中，找到真正屬於自己的平靜與幸福。最終是否成真，仍有待澤尻本人親自對外說明。