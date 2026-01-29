我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鍾欣怡（右）親吐與製作人老公孫樂欣（左）婚變真相。（圖／翻攝自鍾欣怡臉書）

並非感情斷線 而是身體拉警報

失聲反而帶來轉化 靜下來找到新方向

藝人鍾欣怡近日在社群平台發文，回顧10年前準備嫁給名製作人孫樂欣的往事，卻意外被外界解讀為「婚姻生變」的前兆，她在貼文中提到，當年決定結婚時，身邊幾乎清一色反對聲浪，不乏「妳真的要嫁給他嗎」、「他是製作人誘惑很多」等質疑，然而10年過去，2人仍攜手走到今天。只是，貼文中提及的「失聲期」與「說不了話」，讓不少網友誤以為夫妻關係出現裂痕，話題迅速延燒。對於外界婚變猜測，鍾欣怡坦言其實是在分享一段身體狀況的低潮，她表示自己去年底健康突然亮起紅燈，聲帶出現問題，進入長達數個月的「澈底失聲」狀態，連日常溝通都變得困難，她自嘲表示這段時間真的沒辦法跟老公「說話」，所謂的「斷聯」其實是生理層面的限制，而非情感疏離。鍾欣怡進一步透露，這10年間她與孫樂欣不只是夫妻，更是並肩作戰的創業夥伴，2人不僅共同投入直播與品牌經營，更創下同時在線人數突破2萬、單場業績破千萬的成績，看似風光背後卻是長時間高壓與過度消耗，她坦言正是在事業節奏拉到極限時，身體率先發出警告逼她必須慢下來。就在外界以為她會全面休養、暫別工作時，鍾欣怡在修復聲音、減少說話的過程中，她開始接觸水晶能量，原本只是為了讓心情沉澱，沒想到卻從中找到新的出口，她將這段體悟化為行動，創立個人水晶品牌「Halo」，希望把「把能量留給自己」的概念，分享給同樣在生活與壓力中掙扎的女性，對她而言失聲不是終點，而是重新調整人生方向的契機。面對妻子「越休息越忙」的體質，孫樂欣雖然心疼卻也不改幽默本色，笑虧她原本是去休息，結果卻又打造出一個新品牌，鍾欣怡則感性表示，很慶幸10年前在眾多反對聲中仍相信直覺，選擇了這段關係，她強調婚姻並非出了問題，而是正在學習與身體、與人生取得新的平衡。