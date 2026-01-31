我是廣告 請繼續往下閱讀

▲石門水庫水位現狀。（圖／水利署）

▲寶山第二水庫水位現狀。（圖／水利署）

時序已進入枯水期中段，且今（115）年1期稻作預計2月上旬開始供灌，為因應氣候變異降雨不如預期，經濟部水利署北區水資源分署於今（1/31）在石門及寶二水庫實施人工增雨，超前部署，俾確保所轄區域供水穩定。北水分署係於今日上午9時及10時經專業氣象團隊評估後，認為風向、雲層高度及水氣等具備人工增雨條件，故於水庫集水區霞雲溪口進行今年首二次人工增雨，分別各施放地面型焰劑2支，距上一次（114年7月15日）實施人工增雨間隔199天。石門水庫截至今日上午9時水位244.01公尺（距離滿水位約1公尺），蓄水量1.97億噸，蓄水率95.9%，水情尚佳。但因桃園及石門灌區1期稻水量需求預估達1.5億噸，故為超前部署考量實施人工增雨，目前水庫集水區已陸續漂雨中。至於新竹地區因關係重要科技產業用水供應，北水分署亦於今日上午10時於寶二水庫實施今年首次人工增雨，施放地面型焰劑2支，距上次（113年6月21日）實施人工增雨間隔589天。新竹主要水庫（寶山及寶山第二水庫）截至今日上午10時總蓄水量約2,459萬噸，蓄水率63.4%，水情約與近五年平均相當，但因近期降雨偏少且近年地區用水需求明顯增加，又115年1期作即將開灌，故為後續供水穩定有必要實施人工增雨。北水分署表示，維持供水穩定是機關最主要任務之一，不僅任何時間均有許多水利人員及民間專業團隊合作分析水情，且亦加強各項穩定供水措施執行，同時也呼籲各界養成節約用水好習慣，讓有限水源能做最有效率運用。